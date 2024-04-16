Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2024 23:13
promosyon 127 binmi 57 binmi varmı sağlam bilgisi olan
promosyon hakkinda

kimene47
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:30
şimdi de 127 bin lafı çıktı )) başkan ortalıkta çok şey dönüyor ama net bı bilgi yok sen 127 bini nerden duydun

soadist
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 23:32
127 bin bildigimiz 127 bin mi 127000 seklinde yazilan 127 bin mi

katip1988
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:37

Halamda sakal çıkarsa emmi olur gibi birsey olmuş hacı abi:)


rmznx
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:38

Kulaktan dolma bilgiler keşke 127k olsa. Ben yine iddia ediyorum ortada yazılan yazı var mı. Yok kardeşim yokk. Bu kardeşiniz bizzat vakifbank ulaştı bize gelen yazı yok denildi.


EpHeSus77
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:39
gördüm ve arttırıyorum 132 bin
soadist, 2 gün önce
127 bin bildigimiz 127 bin mi 127000 seklinde yazilan 127 bin mi

parole officer
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:29

Hadi diğerleri kolpa haber yapıyor sen nasıl vakifbanka direk nasıl ulaştığı ve olmadığıni yaz Vakıfbank yönetim kurulunda alınan karar toplantılarında ki cayciyi mi taniyorsun sende

rmznx, 2 gün önce

Kulaktan dolma bilgiler keşke 127k olsa. Ben yine iddia ediyorum ortada yazılan yazı var mı. Yok kardeşim yokk. Bu kardeşiniz bizzat vakifbank ulaştı bize gelen yazı yok denildi.


slm08
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 09:42

127 binden 25 bini çıkarıp öyle mi verecekler sanırım böyle bir söylenti dolaşıyor yani 102 bin tele bakalım


cybernetic
Şef
17 Nisan 2024 09:43

Ya hu, doğru veya yanlış. 1.5 sene önceki promosyon ihalesi zamanında da senin BİZZAT ulaştığın vakıfbank aynı cevapları veriyordu. Tamam en mükemmel en doğru haber sensin :)) şuna editörlük felan verin rahatlasın

rmznx, 2 gün önce

Kulaktan dolma bilgiler keşke 127k olsa. Ben yine iddia ediyorum ortada yazılan yazı var mı. Yok kardeşim yokk. Bu kardeşiniz bizzat vakifbank ulaştı bize gelen yazı yok denildi.


Sivas35
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:07

seni kandırmışlar başından savmışlar.

rmznx, 2 gün önce

Kulaktan dolma bilgiler keşke 127k olsa. Ben yine iddia ediyorum ortada yazılan yazı var mı. Yok kardeşim yokk. Bu kardeşiniz bizzat vakifbank ulaştı bize gelen yazı yok denildi.


rmznx
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:13

duymak istediğine inan. ay sonunda promosyon haberi fos çıkınca ben seni görürüm unutma.


OtuzŞubattagel
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:11

30bine bile tavım


Katip4242
Aday Memur
17 Nisan 2024 13:09

Alayım 35 binimi de seneye kadar susayım. Seneye de 150 bin altın yap at kenara &#128517;


driverart
Memur
17 Nisan 2024 13:28
arkadaşlar bankalar yüksek oranda promosyon vermiyorlar, maliye uyarmış. verdikleri promosyonun bir miktarını vergi ile ilişkilendiriyorlarmis. kimse bişe beklemesin

Johny Sins
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:45

Net 227 bin 1 mayista odeme yapilavak, duyumlar bu yönde.


Katip4242
Aday Memur
17 Nisan 2024 19:28

Teşekkür geçiyorsun ha :))

Johny Sins, Dün

Net 227 bin 1 mayista odeme yapilavak, duyumlar bu yönde.


mudara61
17 Nisan 2024 21:40
maaşın yarısını bile vermezler bu ekonomide

Nabız Yok
Memur
17 Nisan 2024 23:13
şunun sırasında iki gün kaldı ne olacağı yazı yazıldığı doğru mu yalan mı yada miktar nedir ne değildir belli olur amma ve lakin bu süreçte asılsız iddialar çok ayrıca böyle birşey gerçek olsa a,b,c sendika farketmeksizin hepsi ortalığı yıkardı zannımca hadi hayırlısı

rmznx
Aday Memur
18 Nisan 2024 01:10

Sizle aynı düşünüyorum herşeyin hayırlısı. Sendikalar biz yaptık biz ettik tarzı söylemleri severlerdi ama ortada hiç bir sendikadan ses yok.

Nabız Yok, Dün
şunun sırasında iki gün kaldı ne olacağı yazı yazıldığı doğru mu yalan mı yada miktar nedir ne değildir belli olur amma ve lakin bu süreçte asılsız iddialar çok ayrıca böyle birşey gerçek olsa a,b,c sendika farketmeksizin hepsi ortalığı yıkardı zannımca hadi hayırlısı
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