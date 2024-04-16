promosyon 127 binmi 57 binmi varmı sağlam bilgisi olan

şimdi de 127 bin lafı çıktı )) başkan ortalıkta çok şey dönüyor ama net bı bilgi yok sen 127 bini nerden duydun

şimdi de 127 bin lafı çıktı )) başkan ortalıkta çok şey dönüyor ama net bı bilgi yok sen 127 bini nerden duydun