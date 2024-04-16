Yazı İşleri Müdürlüğü Şartlarının Garipliği?

Öncelikle teşkilatımızın bütün çalışanlarına selamlar. Ben çok uzun yıllardır zabıt katibi olarak çalışmasam da bu görevde yükselme sınavını yıllar sonra illa deneyeceğim. Yazı işleri müdürlüğü sınavı malum; teşkilatta görev yapan her zabıt katibi için aslında bir kızılelma. Zabıt katipliği mesleğinden hayatını bir ömür geçindirmeyi düşünen kişi haliyle işin sonunda mümkünse en kısa zamanda müdür olmayı ister ki katipliğe nazaran daha rahat ve daha refah hayatı olabilsin. Fakat kıymetli meslektaşlarım bu mesleğe girdiğimden beri bana garip gelen bir husus var. Öncelikle yazı işleri müdürü olma şartını sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum;

1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b)Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar haricen az dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak

Şartları aranmakta. Adalet bakanlığında 18, 19 yaşında zabıt katibi, mübaşir olanları sıkça görüyoruz. Hal böyleyken 20 yaşında zabıt katipliği mesleğine başlamış bir personel 6 sene bilfiil görev yaptıktan sonra görevde yükselme sınavına girebiliyor. Günümüzde referans adı altında dönen "kolaylıkları" sizde gayet iyi biliyorsunuz. 6 Sene katiplik yapan 25-26 yaşındaki birisi bu sayede pek kolayca müdür olabiliyor. Düşünün hem hizmet süresi kısa hem çoğu kişinin gencecik dediği yaşta müdür oluyor. Hem iş yoğunluğu olarak rahatlaması hem maaş olarak bir nebze refaha ulaşması ise yanına kar kalıyor. Tabi ki bu unvanı hak ederek kazanan pek çok meslektaşımız var. Fakat kendi açımdan düşünüyorum ilerleyen yıllarda 6 yılımı doldurunca veyahut 5 küsür yıl hizmet süremin üzerine askere gidip gelip onu da saydırınca müdürlük sınavına girsem, ve kul hakkını, haram lokmayı göze alıp birde referans adı altında birilerini bulup yanlış yollara başvursam 26-27 yaşında müdür olacağım. Benden daha kıdemli olan personeller şuan ki maaşlar ile söylüyorum maksimum 33-35 bin TL maaş alacakken ben en az 43-45 bin TL maaş alacağım. (bekar, çocuksuz vs maaşları ORTALAMA olarak söylüyorum. tabi ki sapmalar olabilir ona takılmayın) Yahu bunu ben kendi menfaatim için bile yapsam çok yanlış bir durum. Zaten bu "referans" ların ucu bucağı görünmüyor müdür olmak için "referans" yarıştırıyor millet. Allah'tan başka kimsesi olmayan bu teşkilata yıllarını vermiş emektar zabıt katipleri, mübaşirler (idari işler müd. için diyorum) ne yapsın? Onlar ancak mezarda emekli olur bu şartlarda. Sizlere kendi açımdan üzüntümü dile getirdim. Ne yapılmalı bu durumda? En azından hizmet süresindeki aranılan şartlar bir nebze arttırılmalı mı sizce?