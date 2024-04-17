KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Nisan 2024 00:16
Orman Genel Müdürlüğü 124 Personel Alım İlanı Hakkında

Arkadaşlar Ogm'nin 16 Nisan'da açtığı 124 Personel alım ilanında mühendislerde iki yıl tecrübe şartı istemiş. Sizce bu şart, puanlarda belirli bir düşüş yaratır mı?


notsure
Memur
17 Nisan 2024 16:35

belli mi? bence en az 1-2 puan oynar


kırmızı somon
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:32

2 yıl sgk hizmet dökümü 720 gün yeterli mi 730 mu olması gerekiyor, alım başvuru tarihine kadar tahmini 690 günüm olacak, alım yapılana kadar 1 ay daha çalışsam o süre zarfından sonra sonuç açıklanırsa 2 yıl şartını sağlar mıyım acaba


notsure
Memur
17 Nisan 2024 17:38

bu tür başvurularda ve son bir yıl 4/b'li çalışmama şartı aranması koşulunu sağlama

son başvuru gününü baz alır.

ilanın son başvuru gününde 2 yıllık tecrübe dolmuyorsa başvuru geçersiz sayılır.

siz yine kurumun personel birimini arayıp öğrenebilirsiniz ama durum %90 bu şekildedir.

kırmızı somon, Dün

2 yıl sgk hizmet dökümü 720 gün yeterli mi 730 mu olması gerekiyor, alım başvuru tarihine kadar tahmini 690 günüm olacak, alım yapılana kadar 1 ay daha çalışsam o süre zarfından sonra sonuç açıklanırsa 2 yıl şartını sağlar mıyım acaba


HaritaMühendis
Aday Memur
17 Nisan 2024 18:16

hocam ogm nin sitesindeki ilanda "ilan alım tarihi itibari ile" ibaresi yer alıyor yani son başvuru tarih gününde 26.04.2024 itibariyle 2 yılı doldurmuş olmanız gerekiyor.

kırmızı somon, Dün

2 yıl sgk hizmet dökümü 720 gün yeterli mi 730 mu olması gerekiyor, alım başvuru tarihine kadar tahmini 690 günüm olacak, alım yapılana kadar 1 ay daha çalışsam o süre zarfından sonra sonuç açıklanırsa 2 yıl şartını sağlar mıyım acaba


kırmızı somon
Aday Memur
17 Nisan 2024 21:02

Teşekkürler bu alıma başvuramayacaz anlaşılan nasip

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