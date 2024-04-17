Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 00:30
Emeklili Ön Başvuru-2024

2024 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin ön başvuruları, 22 Nisan 2024 ? 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü ?Emeklilik Ön Başvuru? ekranından alınacaktır.

Bir arkadaşın deyimi ile emekli oluyorum ama hala öğretmenim şuuru ile.... Her ne ise...

Düşünen tüm arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim.

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