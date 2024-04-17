Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2024 01:09
Yurtdışı görevinde olan hocalarımın dikkatine!

Yurtdışında görev yapan diyanet personeli arkadaşlarım,

görevlerimize yönelik tavsiye öneri sorun sıkıntı vs.lerle ilgili bir bilimsel araştırma yapıyorum. kişisel kimliğiniz saklı kalacak sorulmayacak şekilde sorularımı cevaplayabilir misiniz mesajlar bölümünden?

şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.

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