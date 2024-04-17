Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 01:15
Yurtdışı görevinde olan arkadaşlarımın dikkatine!

Yurtdışında görev yapan öğretmen arkadaşlarım,

görevlerimize yönelik tavsiye öneri sorun sıkıntı vs.lerle ilgili bir bilimsel araştırma yapıyorum. kişisel kimliğiniz saklı kalacak sorulmayacak şekilde sorularımı cevaplayabilir misiniz mesajlar bölümünden?

şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihEskiden bu yazılanlar okunur çözüm getirilirdiÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?Rapor üstüne raporÖğretmene gbt yapılır mıYeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 2024Seçim paraları yattıSendikaların faydadan çok zararının olmasıMemurun kadrolu isci uzerindeki yaptirim hakkinda var mi

Sözlük

üç günlük dünya 3 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 draje 1 ruh hali 1 çikolata 1 gidik kelimesi 2 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 1 piramit 1 kevser 1 üç tane gezegen sayar mısınız 1

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.