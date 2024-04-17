Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Nisan 2024 02:13
Askerlik ve atama

Haziran ayinda tecilim bitiyor askerlik şubesi aradığımda Aralık sonuna kadar zamanın var dedi hazirandan sonra atanirsam sorun olir mu yoksa aralik ayindan sonra mi memuriyete engel


ByAstsubay
Memur
17 Nisan 2024 02:27
olmaz askerlik bittikten sonra başlarsınız

Umut0621
Genel Müdür
17 Nisan 2024 10:54
sıkıntı olmaz. Askerdeyken bile evrak teslimi yapabilirsin. Hem kaytarmışta olursun. Kurum atanınca seni arar zaten askerde olduğunu kendilerine belirtirsen ilgili tebligatı askerliğini yaptığın komutanlığa yollarlar. Sende tebligatı aldığına dair tebliğ tebellüğ imzası atarsın. Askerlik bitince 30 gün içinde kuruma başvuru yaparsın ve ilgili kurum senin başvuru yaptığın tarihten başlamak üzere 30 gün içinde seni işe başlatmak mecburiyetindedir.
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