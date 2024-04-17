Askerlik ve atama

sıkıntı olmaz. Askerdeyken bile evrak teslimi yapabilirsin. Hem kaytarmışta olursun. Kurum atanınca seni arar zaten askerde olduğunu kendilerine belirtirsen ilgili tebligatı askerliğini yaptığın komutanlığa yollarlar. Sende tebligatı aldığına dair tebliğ tebellüğ imzası atarsın. Askerlik bitince 30 gün içinde kuruma başvuru yaparsın ve ilgili kurum senin başvuru yaptığın tarihten başlamak üzere 30 gün içinde seni işe başlatmak mecburiyetindedir.

sıkıntı olmaz. Askerdeyken bile evrak teslimi yapabilirsin. Hem kaytarmışta olursun. Kurum atanınca seni arar zaten askerde olduğunu kendilerine belirtirsen ilgili tebligatı askerliğini yaptığın komutanlığa yollarlar. Sende tebligatı aldığına dair tebliğ tebellüğ imzası atarsın. Askerlik bitince 30 gün içinde kuruma başvuru yaparsın ve ilgili kurum senin başvuru yaptığın tarihten başlamak üzere 30 gün içinde seni işe başlatmak mecburiyetindedir.