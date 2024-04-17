Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Nisan 2024 06:20
YHS personeline öğle arası saatinde nöbet tutturulabilir mi?

Yhs memurum idareci bana saat 12 ila 13 ögle yemegi saatinde okul güvenlik kulübesinde işçi güvenlikçi yemeğe gidecek diye nobet tutmami söyledi bende bunu reddettim. Ondan sonra yemek saatini saat 11 ile 12 arasına çekmeye çalıştı bunuda reddettim. ve tartışma çıktı anlicaniz arkadaşlar müdür ve müdür yardımcıları işçi güvenlikçi kaçırıyor. Sizlere dotum öğle arasında idarecinin güvenlik kulubesinde bana nobet tutturma hakkı varımdır?

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