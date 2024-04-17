Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2024 08:09
yeni promosyon teklifi

her ocak ayı çift maaş olmalı .. herkes senede 1 kere maaşı kadar promosyon almalı..


Firenze30
17 Nisan 2024 08:20

saçma sapan başlıklar açmayın artık, memur olmuşsunuz hala çocukca başlıklar açıyorsunuz


cybernetic
Şef
17 Nisan 2024 09:40

Kıymetli arkadaşlar. Tekliflerinizi buralara yazmak yerine, üyesi olduğunuz sendika yetkililerine ulaşın. Taleplerinizi iletin. Baktınız olmuyor, gereğini yapın. Bu kadar basit


OtuzŞubattagel
Aday Memur
17 Nisan 2024 10:17

bebek misiniz, bu nasıl konu açmak, ben de açayım ki yeni promosyon teklifi 500bin lira, aşağısını kabul etmeyiz.


Devir Kötü
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 10:58

Yol, yemek olsunda gerisini istemiyorum. 3 ayda bir de erzak yardımı. Makarna mercimek...


Devir Kötü
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 11:00

6 ayda bir kırmızı et desteği. Nöbetçi katiplere köpeksavar ve taksi parası.


Johny Sins
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:44

Evet beklenen antlasma nihayet saglandı.Yeni 2024/2028 donemini kapsayan protokol pazar günü imzalaniyor.227 bin tl olarak odeme yapilavak mayis ayi itibariyle ödenecek.Vok saglam duyum bu sekilde.


kimene47
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:47
))))
Johny Sins, Dün

Evet beklenen antlasma nihayet saglandı.Yeni 2024/2028 donemini kapsayan protokol pazar günü imzalaniyor.227 bin tl olarak odeme yapilavak mayis ayi itibariyle ödenecek.Vok saglam duyum bu sekilde.


kimene47
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:49
25 binden 1 ay da 227 bine kadar çıktık maşallah)))
kimene47, Dün
))))

Canw
Aday Memur
17 Nisan 2024 18:17
birde vakıfbank genel müdürünün şoföründen duyum alıp konuşan biri vardı :) ortalıkta yok bu sefer

Adliyeci
Şef
18 Nisan 2024 08:47

sendikacılık tamamen bitti, biri züccaciyeyim ben diyor, diğeri vatan millet sakarya geziyor ortada


rıhtım59
Aday Memur
18 Nisan 2024 08:56

Delinin biri, bir taş atıyor kuyuya, 40 akıllı çıkaramıyor. Diyenin hesabı lütfen bilgisi olan yazsın borç batağında çok arkadaş var burada yazılan yazıları okuyup ümitlenen, borca girmeyi düşünen veya borcunu kapatmak isteyen kişiler var. umut tacirliği yapmayı bırakalım bu millet yıllardır zaten umut tacirleri yüzünden ne sıkıntılar çekiyor beklentiye sokmayın insanları.

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