Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Nisan 2024 08:49
İstifa

Eşim TSK dan 25 yılını doldurup istifa etti fakat emeklilik için yaşı bekleyecek(60yaş) bu durumda emekli olan eş kontenjanından 1 yıl içinde ikamet ettiği yere tayin isteme hakkından yararlanabilir miyim?


Yeni çeri
Memur
17 Nisan 2024 11:03
99 öncesi sigorta girişi varsa maaşlı emekli olabilirdi. yoksa neden 55 yaşını beklemedi
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