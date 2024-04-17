Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2024 10:10
Özel harekat kurs başvurusu hakkında

Şu anda güncel alımda olan kursa başvurmak konusunda ikilem içindeyim yorumlarınız nelerdir?

Saygılar sevgiler


avci3416
Aday Memur
17 Nisan 2024 10:30

Özel Harekat bir sevda bize abilerimizden miras

Emniyet dahilinde olan bütün saçma sapan işler oradada mevcut

Özel harekat denildiginde ufacikta olsa bir heyecan oluyorsa içinde gel hiç terettüt etme


White3425
Memur
17 Nisan 2024 10:35
İkilem içindesen başvurma zaten, başvursan da kurs eziyet gelir bırakırsın. Özel harekat çileye talip olanların sevdası. Ne dış görevin biter ne de geçici görevin. Bir de bekar işi. Evlinin ailesine daha zor. Ha güzellikleri de apayrı. Arkadaşlık kardeşlik en üst düzeydedir. Mesaiye polis gibi değil de arkadaşlarınla buluşmaya gider gibi heyecanla gidersin.

wolfmfe
Aday Memur
17 Nisan 2024 23:15

Egitim suresi nedir ?

Toplam 3 mesaj

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