Özel harekat kurs başvurusu hakkında

İkilem içindesen başvurma zaten, başvursan da kurs eziyet gelir bırakırsın. Özel harekat çileye talip olanların sevdası. Ne dış görevin biter ne de geçici görevin. Bir de bekar işi. Evlinin ailesine daha zor. Ha güzellikleri de apayrı. Arkadaşlık kardeşlik en üst düzeydedir. Mesaiye polis gibi değil de arkadaşlarınla buluşmaya gider gibi heyecanla gidersin.

İkilem içindesen başvurma zaten, başvursan da kurs eziyet gelir bırakırsın. Özel harekat çileye talip olanların sevdası. Ne dış görevin biter ne de geçici görevin. Bir de bekar işi. Evlinin ailesine daha zor. Ha güzellikleri de apayrı. Arkadaşlık kardeşlik en üst düzeydedir. Mesaiye polis gibi değil de arkadaşlarınla buluşmaya gider gibi heyecanla gidersin.