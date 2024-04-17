Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Nisan 2024 10:34
geçici görevlendirme acil

hastanede çalışıyorum annem ağır engelli bakıma muhtaç sürekli raporu var ve bize yakın olduğu için semt poliknliğine geçici görevlendirme istedim ama becayiş harici olmadığını söyledi müdür yardımcısı bu konuda ne yapabilirim nasıl bi yol izleyebilirim


lDeimosl
Genel Müdür
17 Nisan 2024 10:45

Semt polikliniği kurumun bir başka servisidir, farklı kurum değildir. Eğer farklı kurumsa il sağlık karar verir


Yesefff
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:26

il içinde farklı bi şehirde değil tamamen bahane diye dusunuyorum gondermek istemedıklerı ıcın ama ortada mazeretim var kanunen de yapmaları gereken bir şey ne yapabilirim onu sormuştum

lDeimosl, Dün

Semt polikliniği kurumun bir başka servisidir, farklı kurum değildir. Eğer farklı kurumsa il sağlık karar verir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/5 atama sms gelmeyenler !İl içi Tayin Red ?????2024 istifa sonrası atama bekleyenler?2024/5 atamasında istenen evraklar hakkındaAlt bölge tayini bilgi paylaşımıBoşanma durumunda tayin2024/5 Çkys düşmeyenlerBecayiş-Alt bölgegeçici görevlendirme acilDoktorluktan istifa edip hemşire olmak

Sözlük

hijralar hizralar 2 kardinal çiçeği 1 ocağına incir dikmek 1 draje 1 japon şemsiyesi 4 trevi çeşmesi 1 kaçış filmi 2 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 2 kevser 1 hile yapmak 1

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.