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Editörler : oto-danisman-expert


17 Nisan 2024 10:37
Fren

5 ile giderken bir anda fren yapmak zorunda kaldım bu yüzden frene çok sert bastım ve basarken ses ile ayağımda sürtünme titremesi gibi bir şey oldu fren pedalında. Neden olmuştur? Önemli bir sorun mudur?

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