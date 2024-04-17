Özgürlük adı altında kölelik

Özellikle kadınları manipüle etmek için uydurulan bu özgürlük ve kariyer kavramları aslında iş gücünü arttırmak ve emeğin değerini düşürmek için kapital tarafından tasarlanmış bir illüzyondur.

Kadınların evde erkeğine ve çocuklarına hizmet etmesini kölelik olarak gösterip hiç tanımadığı erkeklere ve çocuklara para karşılığı hizmet etmeyi özgürlük olarak gösterdiler.

Kadınları da iş hayatına dahil edip iş gücünü 2 katına çıkardılar. 2 katına çıkan iş gücüyle birlikte işçinin maaşı da en az 2 kat azaldı. Çünkü işçi sayısı ve kariyer yapmak için yanıp tutuşan ucuz kadın iş gücü arttı. Böylece babanın tek başına çalışıp 4 kişilik bir aileye baktığı dönemden, karı koca çalışıp bir çocuğa zor baktığı döneme geldik.

Böylece herkes özgür birer köle hâline geldi.