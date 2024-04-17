Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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17 Nisan 2024 10:38
Özgürlük adı altında kölelik

Özellikle kadınları manipüle etmek için uydurulan bu özgürlük ve kariyer kavramları aslında iş gücünü arttırmak ve emeğin değerini düşürmek için kapital tarafından tasarlanmış bir illüzyondur.

Kadınların evde erkeğine ve çocuklarına hizmet etmesini kölelik olarak gösterip hiç tanımadığı erkeklere ve çocuklara para karşılığı hizmet etmeyi özgürlük olarak gösterdiler.

Kadınları da iş hayatına dahil edip iş gücünü 2 katına çıkardılar. 2 katına çıkan iş gücüyle birlikte işçinin maaşı da en az 2 kat azaldı. Çünkü işçi sayısı ve kariyer yapmak için yanıp tutuşan ucuz kadın iş gücü arttı. Böylece babanın tek başına çalışıp 4 kişilik bir aileye baktığı dönemden, karı koca çalışıp bir çocuğa zor baktığı döneme geldik.

Böylece herkes özgür birer köle hâline geldi.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 11:19
buna katılmıyorum kadın olmak erkek egomanyasında olmak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. kadın toplumsal alanda iş hayatında daha fazla yer alması lazım... ekmeğini ben veriyorum kıyafetini ben alıyorum gezecek paranı ben veriyorum diyen erkek egomanyasında erkeğin herşeyi kendinde hak olarak görmesi doğru değil ve bu yüzden kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmalı durmalı ki daha güçlü olsunlar tabi bu durum da dezantajları var ama yine ekonomik özgürlüğü ve sosyal hayatta kadınların daha çok alması taraftarıyım. siyasette iş hayatında sanatta sporda ticarette savaşta barışta istisnasız her alanda daha çok yer almalı. okumalı kadın cahil bırakılmamalı bilmeli çalışmalı kadın üretmeli

Doganes1997
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:22
katılmıyorum,
Gydm, Dün
buna katılmıyorum kadın olmak erkek egomanyasında olmak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. kadın toplumsal alanda iş hayatında daha fazla yer alması lazım... ekmeğini ben veriyorum kıyafetini ben alıyorum gezecek paranı ben veriyorum diyen erkek egomanyasında erkeğin herşeyi kendinde hak olarak görmesi doğru değil ve bu yüzden kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmalı durmalı ki daha güçlü olsunlar tabi bu durum da dezantajları var ama yine ekonomik özgürlüğü ve sosyal hayatta kadınların daha çok alması taraftarıyım. siyasette iş hayatında sanatta sporda ticarette savaşta barışta istisnasız her alanda daha çok yer almalı. okumalı kadın cahil bırakılmamalı bilmeli çalışmalı kadın üretmeli

Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 13:12

Benim dediğim ile bu yorumun pek ilgisi yok. Ben tüm kadınları iş hayatından çekelim sadece erkekler çalışsın demedim. Fakat her sektörde kadın olmasına gerek yok. Hatta bazı zamanlar erkek ve kadının karışık olduğu rekabet ortamlarında kadınlar daha avantajlı oluyorlar.

Mesela üniversitedeyken hocanın masasına dayayacak göğüslerim yoktu benim. Veya bir iş başvurusuna giderken derin göğüs dekoltesi ve süper mini etek giyemiyorum. Kadınlar hem farkında olmadan cariyeleşiyorlar hem de bizim köle olmamızı kolaylaştırıyorlar.

Kadınların çalışması yasaklansın gibi bir önerim yok fakat kadınların bu bilince kendileri gelmesi konusunda temennim var.

Günde 12 saat asgari ücretle mağaza çamaşır katlayan kadın, eşinin ve çocuğunun çamaşırını kutlamayı hegomanya olarak görmemeli.

Ayrıca erkek hegomanyası çalışan eşinin parasını da gasp eder.

Gydm, Dün
buna katılmıyorum kadın olmak erkek egomanyasında olmak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. kadın toplumsal alanda iş hayatında daha fazla yer alması lazım... ekmeğini ben veriyorum kıyafetini ben alıyorum gezecek paranı ben veriyorum diyen erkek egomanyasında erkeğin herşeyi kendinde hak olarak görmesi doğru değil ve bu yüzden kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmalı durmalı ki daha güçlü olsunlar tabi bu durum da dezantajları var ama yine ekonomik özgürlüğü ve sosyal hayatta kadınların daha çok alması taraftarıyım. siyasette iş hayatında sanatta sporda ticarette savaşta barışta istisnasız her alanda daha çok yer almalı. okumalı kadın cahil bırakılmamalı bilmeli çalışmalı kadın üretmeli

tsubasa17
Aday Memur
17 Nisan 2024 13:43
aynen, mesela fuarlarda magazalarda vs süslü püslü boyalı kadınlar çalışıyor, neden? ilgi çeksin kadının cazibeligiyle satış yapayım ayağı. kadınlar kendilerini kullandırtıyor sonrada özgürüm diyor seninkini paralı özgürlük sen sadece kendini kullandırtıyorsun. Her kadın için geçerli değil tabi ama çoğu yer böyle maalesef

Mery19
Şef
17 Nisan 2024 13:57
Deden tarlada, bahçede, evde emek veren ninenin hatrını saysaydı o kapitalist düzen bize teğet gecebilirdi. Şimdi aglamayın! Şu ülkede erkeklerin çoğu boşandığı eşinden mal kaçırma, çocuğunun rızkını bile (nafaka) vermemek için kırk takla atarken bı erkeğin iki dudağı arasına mı bırakacaktı kadın kaderini? Konfor alanı bozulan biri daha çıkmış eblek eblek konuşuyor işte ...

Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 16:55

Mevzu kadınları işsiz bırakıp erkeğe muhtaç etmek değildir. Eşinin çalışmasını istemeyen bir erkek çalışmayan bir kadınla evlenir, olur biter. Burada asıl mevzu tıpkı senin söylediğin gibi "erkeğe muhtaç olma, özgür ol, falan filan" şeklindeki zihnine kodlanmış sloganlardır. Zihnine yerleştirilen, erkeğe muhtaç kalma korkusu yüzünden bir ömür karın tokluğuna çalışmayı kendine güvence görüyorsun. Kocana muhtaç olmayacaksın diye patron denen yabancı bir erkeğe muhtaç olacaksın. Üstelik en ufak hatanda paranı kesecek ve çocukların da umurunda olmayacak. Kocandan ayrıldığını öğrendiğinde işe iyice muhtaç olduğunu bilecek, belki de seni taciz etmeye kalkacak. Belki de sen çocukların için buna göz yumacaksın. Konfor alanım bozulmuşmuş. Asıl seninki bozuldu, farkında değilsin. Hatta sen çocuğa bakmak için bakıcı tut, sonra bakıcı parası ödemek için git çalış :)) ahmak

Mery19, Dün
Deden tarlada, bahçede, evde emek veren ninenin hatrını saysaydı o kapitalist düzen bize teğet gecebilirdi. Şimdi aglamayın! Şu ülkede erkeklerin çoğu boşandığı eşinden mal kaçırma, çocuğunun rızkını bile (nafaka) vermemek için kırk takla atarken bı erkeğin iki dudağı arasına mı bırakacaktı kadın kaderini? Konfor alanı bozulan biri daha çıkmış eblek eblek konuşuyor işte ...

Mery19
Şef
17 Nisan 2024 17:05
Üslup kimliktir! Kim olduğunuzu ortaya koymuşsunuz. Dahası çalışan kadınların anneliğini yargılamak sizeemi kalmış. Ayrıca kadın hem çalışan hem eş hem anne oluyor siz müsterih olun. Şimdi gidin ben üçü birarada olabilir miyim hakkını verebilir miyimi sorgulayın. Ve evet ağlamaya devam edebilirsiniz.
Türk Polis Teşkilatı, Dün

Mevzu kadınları işsiz bırakıp erkeğe muhtaç etmek değildir. Eşinin çalışmasını istemeyen bir erkek çalışmayan bir kadınla evlenir, olur biter. Burada asıl mevzu tıpkı senin söylediğin gibi "erkeğe muhtaç olma, özgür ol, falan filan" şeklindeki zihnine kodlanmış sloganlardır. Zihnine yerleştirilen, erkeğe muhtaç kalma korkusu yüzünden bir ömür karın tokluğuna çalışmayı kendine güvence görüyorsun. Kocana muhtaç olmayacaksın diye patron denen yabancı bir erkeğe muhtaç olacaksın. Üstelik en ufak hatanda paranı kesecek ve çocukların da umurunda olmayacak. Kocandan ayrıldığını öğrendiğinde işe iyice muhtaç olduğunu bilecek, belki de seni taciz etmeye kalkacak. Belki de sen çocukların için buna göz yumacaksın. Konfor alanım bozulmuşmuş. Asıl seninki bozuldu, farkında değilsin. Hatta sen çocuğa bakmak için bakıcı tut, sonra bakıcı parası ödemek için git çalış :)) ahmak


-KING9
Genel Müdür
17 Nisan 2024 17:07

dusunsene kiz isteme ye gideceksin . kayinpeder soracak

oglumuz ne is yapiyor ? : cevap : hemsire . :))

hanim kizimiz ne isle mesgul acaba ? :

cevap: otobus soforu


wizyy
Şef
17 Nisan 2024 17:40

bana kadınların iş gücüne katılmayıp refah yaşayan 1 tek ülke gösterebilir misin ?

cevap hayır.

size aynı nüfusta olduğumuz almanyanın işgücü rakamanı söyleyim.

İşgücü Sayısı: 43.838.139 İşsizlik Oranı (%): 3,5

türkiyede bu rakam 34,7 m işsizlik oranı 8,8 resmi (tüik)

neyse. yeni türkiye böyle biryer. aklın bittiği yerde hurafeler başlıyor.


Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 18:03

Kendi fikirlerini evrensel kural gibi lanse etmek çocukça bir iştir. Üslup kimlik falan değildir. Üslup yarışı da yapmıyoruz. Üslup işine gelmiyorsa muhatap olmazsın. Muhatap olduğuna göre işine gelmiş ve işi ağız dalaşına çevirmişsin. Kadınlara çalışma hakkını da erkekler verdi zaten. O hakkı geri alma hakkımız da saklıdır. Ama bahsettiğim asıl konu kişinin kendi rızası ile köle olması ve bununla övünmesidir. Bilmiyorum belki de sen insanların köle olarak kalmasını isteyen bir kapitalcisindir ve o yüzden böyle konuşuyor olabilirsin. Verdiğin örnekler bile tüketim ürünleriyle alakalı.

Mery19, Dün
Üslup kimliktir! Kim olduğunuzu ortaya koymuşsunuz. Dahası çalışan kadınların anneliğini yargılamak sizeemi kalmış. Ayrıca kadın hem çalışan hem eş hem anne oluyor siz müsterih olun. Şimdi gidin ben üçü birarada olabilir miyim hakkını verebilir miyimi sorgulayın. Ve evet ağlamaya devam edebilirsiniz.

Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 18:11

Afrikada çocuklar bile çalıyor fakat gelişen bir şey yok.

Almanlar kadınları iş hayatına iş gücünü arttırmak için dahil etti. Hatta yetmedi Türkiye'den amele devşirdi. Bizim iş gücüne ihtiyacımız olmadığı gibi ihraç etmişiz. İki tane rakam yazmakla bilimsellik olmuyor maalesef.

Her millet kendine göre biz ise millete göre iş yapıyoruz.

wizyy, Dün

bana kadınların iş gücüne katılmayıp refah yaşayan 1 tek ülke gösterebilir misin ?

cevap hayır.

size aynı nüfusta olduğumuz almanyanın işgücü rakamanı söyleyim.

İşgücü Sayısı: 43.838.139 İşsizlik Oranı (%): 3,5

türkiyede bu rakam 34,7 m işsizlik oranı 8,8 resmi (tüik)

neyse. yeni türkiye böyle biryer. aklın bittiği yerde hurafeler başlıyor.


rebirthgokhan
Şef
17 Nisan 2024 18:20

yıllar önce olması gereken şeyler oluyor. toplum aydınlanıyor. bu devirde kimse kimseye maddi anlamda külfet olmamalı. kadın ve erkek çalışmalıdır. avrupada durum bu şekilde. ilişki bittiğinde, boşandıklarında da çirkefleşmezler. bu kadar basit. demogoji yaparak kölelik vs açıklaması var. sadece tebessüm ediyorum. :)


yellowstone01
Memur
17 Nisan 2024 18:34
Bu kadar saçmalamayı başarmak takdire şayan. Ayrıca Kimse erkek annelerinin çalışan gelin aradığını yazmayacak mı? Çalışan kadını isteyen en çok erkek tarafı. inkar etmeyin çarpılırsınız :)
Türk Polis Teşkilatı, Dün

Benim dediğim ile bu yorumun pek ilgisi yok. Ben tüm kadınları iş hayatından çekelim sadece erkekler çalışsın demedim. Fakat her sektörde kadın olmasına gerek yok. Hatta bazı zamanlar erkek ve kadının karışık olduğu rekabet ortamlarında kadınlar daha avantajlı oluyorlar.

Mesela üniversitedeyken hocanın masasına dayayacak göğüslerim yoktu benim. Veya bir iş başvurusuna giderken derin göğüs dekoltesi ve süper mini etek giyemiyorum. Kadınlar hem farkında olmadan cariyeleşiyorlar hem de bizim köle olmamızı kolaylaştırıyorlar.

Kadınların çalışması yasaklansın gibi bir önerim yok fakat kadınların bu bilince kendileri gelmesi konusunda temennim var.

Günde 12 saat asgari ücretle mağaza çamaşır katlayan kadın, eşinin ve çocuğunun çamaşırını kutlamayı hegomanya olarak görmemeli.

Ayrıca erkek hegomanyası çalışan eşinin parasını da gasp eder.


Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 18:44

Toplum köle olmak isteyerek mi aydınlanıyor anlamıyorum ki? Sen karını kızını çalıştırmaya neden bu kadar meraklısın mesela?

rebirthgokhan, Dün

yıllar önce olması gereken şeyler oluyor. toplum aydınlanıyor. bu devirde kimse kimseye maddi anlamda külfet olmamalı. kadın ve erkek çalışmalıdır. avrupada durum bu şekilde. ilişki bittiğinde, boşandıklarında da çirkefleşmezler. bu kadar basit. demogoji yaparak kölelik vs açıklaması var. sadece tebessüm ediyorum. :)


Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 18:46

Asıl sorun sana mantıklı gelmesi olurdu zaten. Sana saçma gelmesi yazının doğruluğunu kanıtlıyor.

yellowstone01, Dün
Bu kadar saçmalamayı başarmak takdire şayan. Ayrıca Kimse erkek annelerinin çalışan gelin aradığını yazmayacak mı? Çalışan kadını isteyen en çok erkek tarafı. inkar etmeyin çarpılırsınız :)

wizyy
Şef
17 Nisan 2024 20:44

kadınlar için çalışmak köleliktir. erkekler için nedir ?


Istpolll
Aday Memur
17 Nisan 2024 22:59

Aynen katılıyorum. Özgürlük adı altında kadınları köleleştirmektir.


Istpolll
Aday Memur
17 Nisan 2024 23:00

Evinde eşine çocuklarına hizmet kölelik, dışarda bilmediği erkeklere hizmet modernlik .!!!!!


Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 23:23

Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir.

Ne yapalım, kalksınlar sabahın köründe özgürlüklerine gitsinler.

Istpolll, Dün

Evinde eşine çocuklarına hizmet kölelik, dışarda bilmediği erkeklere hizmet modernlik .!!!!!


secret.lifee
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 02:18

bu konu hakkında şunu söyleyim Bnim tanındığım bayan var Ankara?da KıZılayda bi tlf operatör bayisinde çalışıyor. Kendisi aşırı derece güzelsdir. Eline kağıt kalem al öyle çizemezsin okdr güzel. Geçen bi sohbette patron beni güzel olduğum için çalıştırıyor. İşi bilmiyorum çokta umrumda değil sadece hoşgeldiniz tarzı karşılama yapıyorum dedi. Patron buna sadece içerde dolaş kapı önüne fln çık gir millete görün demiş. İşi bu kendisi söyledi

Toplam 22 mesaj
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