Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 10:42
2024 il dışı 3 yıl şartı aranmayan durumlar

Merak ettiğim bir konu var. Şuan görev yaptığım okulda 2. Senem ve 2024 ocak ayında zorunlu hizmetim bitiyor ve tayin hakkı geliyordu. Zorunlu hizmet affından dolayı 2023 il dışı tayin dönemi gibi bize tayin hakkı tekrar verirler mi acaba? Merak ediyorum


Serkan 43
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:03

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


Billoh
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:25

Hocam belirli illere 22 il kapsamında yıl şartı aranmadan yıl dışı tayin yapılabiliyor bilginize

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