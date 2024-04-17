KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


17 Nisan 2024 10:53
Eskiden Pomem konusu çok yoğun olurdu

Bir çok dönemde POMEM sayfasını takip etmiş biri olarak, her dönemde çok fazla konu olurdu. İnsanlar çok heyacanlı olurdu. Bana Bu dönemde sanki sıfır heyacan var gibi geldi. Bunun nedeni polis maaşların günümüz şartlarında düşük kalması, bayramın seyranın olmaması gibi sebepleri sayabilir miyiz? Yoksa daha basite indirip, önlisans alımı olmadiği için diyebilir miyiz?


White3425
Memur
17 Nisan 2024 12:01
Diyebiliriz. Polislik çok zor, avantajı yok, maaşlar da kuryelerden aşağı seviyede.
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