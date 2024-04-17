Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


17 Nisan 2024 11:20
Çocuktu onlar

Çocuktu onlar

...

Dokuz kişiydiler on üç mümin idi

Görevleri çokça önemli idi

Hepside çocuktu günah örtüyordu

Büyüklerin günahına ağlıyordu

...

Taraklar verdi çocuklara tezgahta

Uygundur fiyatı tarağın tezgahta

Ayna veremedi dert etti keserdi

Ayna kırılsa keserdi diye dedi

...

Peygamber'im tarak ve aynasını

Hiç ama hiç yanından ayırmaz idi

Ayırma kardeş yanından hiç ama hiç

Tarak ve ayna güzel görsün ayna

...

Barış Sağlam

Peygamber efendimiz sav tarak ,ayna kişisel eşyalarini cihada dahi gitse yanından hiç ama hiç ayırmazdı. Hz Ayşe rha annemiz den rivayetli. Kaynak İmam tirmizi şemaülü muhammediyye eseri

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