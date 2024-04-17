Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2024 11:47
Yazı işleri müdürlüğü 2024 sınav ilanı.

Yazı işleri müdürlüğü için bu yıl sınav ilanı çıkar mı ? kimisi yıl sonuna ilan çıkacak diyor kimisi 2 3 yıl ilan çıkmaz diyor.


the.prens
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:48
doldu kadroların hepsi son sınavla çıksa da alım çok az olur bence

OtuzŞubattagel
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:24

Açılacak, duyurusu temmuzda yapılacak


ozkan52
Aday Memur
17 Nisan 2024 13:17

Bu yıl içerisinde müdürlük için tekrar ilan verilirse büyük ihtimal bu kez Türkiye geneli bir sınav olur.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
17 Nisan 2024 13:26

Ozkan; forumda yazılanları okumuyor musun ? Babalar gibi 90 puan alan, 95 puan alan kişileri elediler. Bu sistemde torpiliniz yoksa müdür olmak imkansız. Ha torpilim kuvvetli yeter ki yazılı sınavı geçeyim diye düşünüyorsan o zaman ayrıdır, istediğin zaman çalışabilirsin.

Bence, bu sınav Türkiye geneli yapılmalıdır. X ili 61 puanla kapatıyor, Y ili 80 puanla kapatıyor, böyle olunca çok dengesiz sistem gelişiyor. Türkiye geneli olup, yazılı puana göre yerleştirme olursa hakkaniyet tesis edilmiş olur. Hepsinden önce, sözlü sınav kaldırılmalıdır.


Muhammed4141
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 13:48

Nerden bu kadar emin oluyorsun

OtuzŞubattagel, Dün

Açılacak, duyurusu temmuzda yapılacak


ozkan52
Aday Memur
17 Nisan 2024 15:19

Umarım dediğin gibi olur ilan çıkar.

OtuzŞubattagel, Dün

Açılacak, duyurusu temmuzda yapılacak


Adliyeci
Şef
18 Nisan 2024 08:46

aman yine tayinlerle aynı zamanda ilan yapılmasın da bu sınavda bu yüzden mağdur olduk


OtuzŞubattagel
Aday Memur
18 Nisan 2024 08:57

ne alakası var bunun sınav ile

Adliyeci, 5 saat önce

aman yine tayinlerle aynı zamanda ilan yapılmasın da bu sınavda bu yüzden mağdur olduk


TuVNeRa
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 09:20

Son sınava hiç çalışmadım ve madde alıp sınava girdim. 45 dakikada bitirdim ve 57 aldım.


ozkan52
Aday Memur
18 Nisan 2024 10:28

Ben 3 ay çalışıp 71 alabildim çalışacak doğru düzgün bi kaynak bulamadım. İnternet siteleri hariç.

TuVNeRa, 5 saat önce

Son sınava hiç çalışmadım ve madde alıp sınava girdim. 45 dakikada bitirdim ve 57 aldım.

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