Yazı işleri müdürlüğü 2024 sınav ilanı.

Ozkan; forumda yazılanları okumuyor musun ? Babalar gibi 90 puan alan, 95 puan alan kişileri elediler. Bu sistemde torpiliniz yoksa müdür olmak imkansız. Ha torpilim kuvvetli yeter ki yazılı sınavı geçeyim diye düşünüyorsan o zaman ayrıdır, istediğin zaman çalışabilirsin.

Bence, bu sınav Türkiye geneli yapılmalıdır. X ili 61 puanla kapatıyor, Y ili 80 puanla kapatıyor, böyle olunca çok dengesiz sistem gelişiyor. Türkiye geneli olup, yazılı puana göre yerleştirme olursa hakkaniyet tesis edilmiş olur. Hepsinden önce, sözlü sınav kaldırılmalıdır.