Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2024 11:56
Polisin kpss puanı ile memurluğa geçişi

Arkadaşlar kolay gelsin.birsey danismak istiyorum.meslekte 11 yılım bitti PMYO mezunuyum. kamu yönetimi bitirdim lisans kpss girip normal memurluk için şansımi denemek istiyorum.6 ay önceden istifa mı etmek gerekiyor yada muvakkatname mi oluyor bilgisi olan var mı


mehmetkomser006
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:00
Takip

Yunusp3475
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:03

Şuan neredeyse tüm alımlar sözleşmeli olduğu için 6 ay bekleme veya muvafakatname diye bir şey söz konusu değil atandıktan sonra size tebligat gelir gelmez istifa edersiniz 10 gün içinde istifanız kabul edilir sonrasında yeni atandığın yere başlayabilirsin kadroludan kadrolu'ya geçerken muvafakatname veya 6 ay bekleme süresi var kadroludan sözleşmeliğe direkt geçebiliyorsun


Yunusp3475
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:07

Şu an lisans KPSS ile çok fazla atama olmasa da veya olsa bile puanları en az 84 85 civarı oluyor maalesef önlisans da kalsaydınız atama olasınız çok daha fazlaydı özel güvenlik olsun büro personeli olsun şoförü olsun veya sağlık bölümlerinde çok fazla atamalar var ve puanlar da düşük bir şekilde daha kolay olabilirdi ama maalesef çoğu PMYO mezunu arkadaşlar hepsi lisansa tamamladı bu da onların başka kuruma atanmalarını zorlaştırdı o yüzden PMYO mezunları arkadaşlara tavsiyem kesinlikle lisansa tamamlamamaları hiçbir işe yaramıyor kafanız eser 5-10 yıl sonra 2 yıllık sağlık bölümü okursunuz atanırsınız


Pool33
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:08

Bir de mesela şu an 3/1 yım .atamam oldu diyelim derece kademe olaraktan aynı yerden devam mi


Yunusp3475
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:15

Devrem sözleşmeli olarak atanacağın için 8-1 inden başlarsın 3 sene sonra kadroya geçtikten sonra hizmet birleşme yapacaksın yine 3/2 olursun

Pool33, Dün

Bir de mesela şu an 3/1 yım .atamam oldu diyelim derece kademe olaraktan aynı yerden devam mi


Yunusp3475
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:17

Pardon 2/1 olursun

Yunusp3475, Dün

Devrem sözleşmeli olarak atanacağın için 8-1 inden başlarsın 3 sene sonra kadroya geçtikten sonra hizmet birleşme yapacaksın yine 3/2 olursun


Pool33
Aday Memur
17 Nisan 2024 13:28

Eyvallah devrem


karadeniz1422
Memur
17 Nisan 2024 21:12

devrem benim durumumda aynı senin gibi ben de bir yıl hazırlanıp kpss ile başka bir kurama geçmeye düşünüyorum. Sınava çalışmak için herhangi bir kaynak araştırması yaptın mı soru kitapçığı, konu anlatımlı kitap gibi paylaşırsan sevinirim.


AsayişBüro
Aday Memur
17 Nisan 2024 21:19
şu matematik işi bozuyor yav KPSS de. sadece sözel yaparak atanamaz mıyız acaba?

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
18 Nisan 2024 01:29

atanacağın bölüme yetiyosa az matematik neti neden olmasın

AsayişBüro, Dün
şu matematik işi bozuyor yav KPSS de. sadece sözel yaparak atanamaz mıyız acaba?

diyorumki06
Şef
18 Nisan 2024 07:56
kadro maaş farkı atandığınız yer önemli değil arkadaşlar. tabi 10 yıl üstü memursanız askerlik muaf silahınızı alırsınız ama bunlar da ikinci planda. akşam iş çıkışı eve rahat dönüyorsunuz mobing yok, bayram tatil, ek görev yok bunlar her şeye değer

Yunusp3475
Aday Memur
18 Nisan 2024 09:18

Kardeşm artık eskisi gibi değil YouTube de çok güzel hocalar var ve her seviyeden anlatıyorlar. Birer soru bankası bitirip deneme şeklinde ilerlersen yükksek net yapabilirsin matematik ve geo yu dert etmeyin mert hoca sml hoca veya rehber matematik geoda kesinlikle kenan kara.. hangisine frekansınız uyuşuyorsa bir de her gün paragraf çözmeyi unutmayın. Umudunuzu kaybetmeyin ben 12 yıl meslek hayatım sonunda önlisans kpssde vatandaşlıka bakmadan haziran yks bilgisyle 88 aldım ve çok şükür bir kuruma atandım. Allah yardımcınız olsun

karadeniz1422, Dün

devrem benim durumumda aynı senin gibi ben de bir yıl hazırlanıp kpss ile başka bir kurama geçmeye düşünüyorum. Sınava çalışmak için herhangi bir kaynak araştırması yaptın mı soru kitapçığı, konu anlatımlı kitap gibi paylaşırsan sevinirim.

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