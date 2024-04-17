Polisin kpss puanı ile memurluğa geçişi

Şu an lisans KPSS ile çok fazla atama olmasa da veya olsa bile puanları en az 84 85 civarı oluyor maalesef önlisans da kalsaydınız atama olasınız çok daha fazlaydı özel güvenlik olsun büro personeli olsun şoförü olsun veya sağlık bölümlerinde çok fazla atamalar var ve puanlar da düşük bir şekilde daha kolay olabilirdi ama maalesef çoğu PMYO mezunu arkadaşlar hepsi lisansa tamamladı bu da onların başka kuruma atanmalarını zorlaştırdı o yüzden PMYO mezunları arkadaşlara tavsiyem kesinlikle lisansa tamamlamamaları hiçbir işe yaramıyor kafanız eser 5-10 yıl sonra 2 yıllık sağlık bölümü okursunuz atanırsınız