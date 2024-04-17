Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Nisan 2024 12:06
Bakanlığa memur olarak girip mühendis olmak

arkadaşlar hayırlı günler tarım bakanlığına büro personeli olarak girip ziraat yada orman mühendisi olmak mümkünmü yoksa yeniden sınava girmekmi gerekir


memur rich44
Memur
17 Nisan 2024 12:21

Ünvan değişikliği sınavı açar bakanlık genelde 3- 4 yılda bir açar sınava girersin sözlü sınavıda var genelde bu sınava katılıpta kazanamayan yoktur. ama sınava katılma şartı kadrolu memur olman gerekmektedir sözleşmeli personel ünvan değişikliği sınavına katılamazlar.


yenilerdenbiri
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:22
hocam gayet net anlattınız çok teşekkür ederim
memur rich44, Dün

Ünvan değişikliği sınavı açar bakanlık genelde 3- 4 yılda bir açar sınava girersin sözlü sınavıda var genelde bu sınava katılıpta kazanamayan yoktur. ama sınava katılma şartı kadrolu memur olman gerekmektedir sözleşmeli personel ünvan değişikliği sınavına katılamazlar.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2024 16:53

İlave olarak ben dahil Bakanlıktaki eski (2010 öncesi girişli) personellerin büyük çoğunluğu unvan değişikliği yaparak yükselmiştir.

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