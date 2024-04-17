Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2024 13:28
Giyecek yardımı ne zaman hesaplara yatırılır?

Merhaba arkadaşlar Gençlik ve Spor bakanlığındayim giyecek yardımı nisan maaşında yatması gerekiyordu yatmadı ne zaman yatar

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