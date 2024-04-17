Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Nisan 2024 14:14
Kadrolu eş sözleşmeli eşin olduğu yere gidebilir mi

Arkadaşlar ben kadrolu röntgen teknisyeni olarak 2.5 yıl önce Afyon'a eş durumu ile geldim. Eşim istifa etti ve şuan Niğdeye 3+1 hemşire olarak atandı. Afyon 3-D hizmet bölgesi Niğde 4-A hizmet bölgesi. Eş durumunda buna bakılır mı? Beni göndermeme durumu olabilir mi başına gelen veya fikri olan var mı acaba? Birde eşim istifa edince benim eş mazeretim sonlanıp bana sorun olur mu?

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