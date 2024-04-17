Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 15:26
Sözleşmeli Öğretmen Bedelli Askerlik Yardım
1 Eylül 2023 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak bir köy okulunda müdür yetkili öğretmen olarak göreve başladım. Bedelli askerliğe başvurmuştum ve 16 Mayıs tarihinde sevk olacağım . Askere mayıs ayında gitmemde herhangi bir sakınca var mıdır ?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Nisan 2024 08:58

Yoktur, askerlik nedeniyle sözleşmeniz geçici olarak feshedilir. askerlik bitince 1 ay içinde başvurarak göreve geri dönebilirsiniz.

"ek madde 1- yeniden hizmete alınma (değişik: 14/05/2018-2018/11809) (değişik:rg-13/11/2019-30947-c.k-1807/1 md.) Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

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