Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Nisan 2024 15:59
4C'den 4A'ya

Merhaba,

6 ay boyunca 4A ya tabi kurumda çalıştıktan sonra merkezi atamayla 4Cli kuruma (kit)atandım ve burada da 6 ayım doldu.Buradan istifa edip eski kurumuma dönme gibi bir imkanım yasal olarak var mı ?


caglarokkk
Aday Memur
17 Nisan 2024 23:06

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excels
Memur
17 Nisan 2024 23:08

neyin 4c si neyin 4a sı? hangi kanun?

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