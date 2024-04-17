Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 16:03
Seçim paraları yattı

memur üye 2088 lira


muallim_34
Genel Müdür
17 Nisan 2024 16:08

Iban a mı yattı bankadan mı aldınız.


Alex10alec
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 17:20

Hangi şehir


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:21

kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? sen bilirsin:))

muallim_34, Dün

Iban a mı yattı bankadan mı aldınız.


muallim_34
Genel Müdür
17 Nisan 2024 17:28

Sen hariç herkesin maaşı yatar..

ece-ogretmen-ist, Dün

kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? sen bilirsin:))


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:37

yatmazsa da özür dilemezsin olur biter:)))

muallim_34, Dün

Sen hariç herkesin maaşı yatar..


muallim_34
Genel Müdür
17 Nisan 2024 17:49

Özür dilenecek durum olursa dileriz.Birilerinin keyfi istedi diye değil.

ece-ogretmen-ist, Dün

yatmazsa da özür dilemezsin olur biter:)))


araftaki vatandaş
Şef
17 Nisan 2024 17:59
ehehe. bi komik bi komik
ece-ogretmen-ist, Dün

yatmazsa da özür dilemezsin olur biter:)))


lutt
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 18:09

hayırlı baryamlarr


Yamyamav
Memur
17 Nisan 2024 23:00

Her gönderide polemik oluşturmayın lütfen.

Bize 15 Mayıs dendi ödemeler YSKden. Daha ödenegi yeni istemisler iş bilmezler

ece-ogretmen-ist, Dün

kurban bayramından önce maaşlar yatar mı? sen bilirsin:))

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihEskiden bu yazılanlar okunur çözüm getirilirdiÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?Rapor üstüne raporÖğretmene gbt yapılır mıYeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 2024Seçim paraları yattıSendikaların faydadan çok zararının olmasıMemurun kadrolu isci uzerindeki yaptirim hakkinda var mi

Sözlük

üç günlük dünya 3 kanonik 1 Akrep Yiyen Kayserili 5 hijralar hizralar 2 femistina 1 avrupa birliği ile vizelerin kalkması 3 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 1 kartacalılar 2 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 3 draje 1

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.