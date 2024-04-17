Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 16:37
Öğretmene gbt yapılır mı

Kimliğini gösteren öğretmene gbt yapılır mı?


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 16:37

Yapılır neden yapılmasın


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 17:43

Şu ana kadar yapılmadı. Hatta kimliği cüzdana koyarken öğretmen kimliğini görünce: 'Hocam, niye söylemiyorsun.' dediler.


bhdrzn
Şef
17 Nisan 2024 17:46

Niye yapılmasınki


rdemir126.rd
Genel Müdür
17 Nisan 2024 18:01

Gbt yapılmasına bir engel yok. Öğretmen olduğu için ve o anki ikili diyaloğu iyi ise , kolaylık gösteriliyor


kimininduası
Aday Memur
17 Nisan 2024 19:03

Çok defa yapıldı en fazla 30 saniye sürüyor, can sıkıcı muhabbetlere girmeye gerek yok


Sevdim-Seni
Genel Müdür
17 Nisan 2024 21:20

https://www.instagram.com/reel/C5oWTv6N1Zr/?igsh=NWczZmFzeDZzbnp3

:)


235U
Genel Müdür
17 Nisan 2024 21:33

Yapılır

bazı polis arkadaşların öğretmen olduğumuzu öğrendiklerinde saygı ve sempatiden gerek yok diyor olmaları bizi saygı gösterilmeyecek egolu insanlara dönüştürmemeli

diğer yandan polis asker kimliğinin sahtesi yapılıyorken barkodsuz filigransız öğretmen kimliği amatörlerce dahi yapılır

o kimliği soran kolluk kuvveti sayesinde pisliklerin en azından o bölgeden uzaklaştığını unutmayın

keşke sokağımda hergün bir ekip beklese ve hergün kimlik kontrolü yapsa

hergün kimliğimi 3 dk göstererek çoluk çocuğunuzla en azından o sokakta rahat rahat gezeriz ama ne yazık devlet memuru o kadar çok değil...


Yamyamav
Memur
17 Nisan 2024 23:01

GBT de ne çıkıyor ki. Meslek felan görünüyor mu


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
18 Nisan 2024 09:29

Neden yapılmasın? Öğretmen kimliği olan kişi suç işlemekten münezzeh mi?


İnadınaAtatürk
Aday Memur
18 Nisan 2024 10:43

vala benim gbt yapılsa ancak borclarım çıkar


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 10:54

Yapılır tabii ki neden yapılmasın? Öğretmen olunca ne değişiyor her meslek grubundan katil, hırsız, sapık çıkmıyor mu? 20 30 saniye ancak sürüyor bunun için olmadık muhabbetlere girmemek lazım. verin kimliğinizi geçin. Doğudayken kendileri sorarlardı ne iş yapıyorsunuz diye öğretmenim der kimliğimi gösterirdim devam et derlerdi bu onların takdiri.

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