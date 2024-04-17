KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Nisan 2024 16:42
HPV tanısı
Arkadaşlar genital bölgede siğil HPV tanısı herhangi bir engel teşkil ediyor mu bilgisi olan var mı ?

yeniüye.00
Aday Memur
18 Nisan 2024 08:54

cildiye dr una git yaktır.


Dumduz memur adayi
Aday Memur
18 Nisan 2024 10:43

Memuriyet ile ilgili bir engel teşkil etmez. Çok yaygın bir virüs. Kaçak et kesenlerin büyük çoğunluğu yakalanıyor zaten.

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