KPSS Lisans Son 3 Ay Kala

Abla bu yıl ve önümüzdeki yıllarda çok az alım olacak ya KPSS'de ben de girecektim de emeğine değmeyecek bu yeni bakan tam bi memur düşmanı olduğunu söyleniyor, özellikle son açıklaması kamuya bundan sonra emekli sayısı kadar alım olacak dediğinden beri hiç ümidim kalmadı, geçen sene kpss 2023 ile sınava giren öğretmenler için daha 1 kez bile atama olmadı, 1 sene geçti aradan, yazıktır ya ben açıkçası KPSS çalışma motivasyonu hiçbir şekilde bulamadım bu sene içimde. Herkes için hayırlısı olsun.

Abla bu yıl ve önümüzdeki yıllarda çok az alım olacak ya KPSS'de ben de girecektim de emeğine değmeyecek bu yeni bakan tam bi memur düşmanı olduğunu söyleniyor, özellikle son açıklaması kamuya bundan sonra emekli sayısı kadar alım olacak dediğinden beri hiç ümidim kalmadı, geçen sene kpss 2023 ile sınava giren öğretmenler için daha 1 kez bile atama olmadı, 1 sene geçti aradan, yazıktır ya ben açıkçası KPSS çalışma motivasyonu hiçbir şekilde bulamadım bu sene içimde. Herkes için hayırlısı olsun.