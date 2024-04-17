KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Nisan 2024 16:44
KPSS Lisans Son 3 Ay Kala
evet arkadaşlar ben de bir anne olarak hazırlanıyorum bu sınava. matematik çok yapamıyorum netlerim 75-80 arasında gidip geliyor. çocuğumdan arta kalan vakitte en iyisini yapmaya çalışıyorum ama artık biraz hızlanma zamanı hepimiz için. buraya özelllikle sınava uygun gy gk deneme kaynak önerisi, çalışma ile ilgili öneriler yazabilirsiniz. hepimiz faydalanalım. motive olalım bilgi edinelim.

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 20:46
Abla bu yıl ve önümüzdeki yıllarda çok az alım olacak ya KPSS'de ben de girecektim de emeğine değmeyecek bu yeni bakan tam bi memur düşmanı olduğunu söyleniyor, özellikle son açıklaması kamuya bundan sonra emekli sayısı kadar alım olacak dediğinden beri hiç ümidim kalmadı, geçen sene kpss 2023 ile sınava giren öğretmenler için daha 1 kez bile atama olmadı, 1 sene geçti aradan, yazıktır ya ben açıkçası KPSS çalışma motivasyonu hiçbir şekilde bulamadım bu sene içimde. Herkes için hayırlısı olsun.

sonbirsarki24
Aday Memur
17 Nisan 2024 20:48
Bence yanlış düşünüyorsun bakanın açıklaması tamamen bir kelime oyunundan ibaret bence benim eşim infaz koruma memuru ve 2028'e kadar açılacak bir sürü cezaevi olduğunu söylüyor. bu cezaevlerine mecburen memurlar alınacak. bir kuruma en az 70-80 memur alınıyor ayrıca YouTube'da bir hoca da dinlemiştim zaten normalde de her yıl hemen hemen emekli olan sayısı kadar alım yapıldığını çok da değişecek bir şey olmadığını ifade etti. bilmiyorum benim umudum var açıkçası nüfus arttıkça kurumlar açıldıkça memur alımı kaçınılmaz olacaktır.
hanzel, Dün
Abla bu yıl ve önümüzdeki yıllarda çok az alım olacak ya KPSS'de ben de girecektim de emeğine değmeyecek bu yeni bakan tam bi memur düşmanı olduğunu söyleniyor, özellikle son açıklaması kamuya bundan sonra emekli sayısı kadar alım olacak dediğinden beri hiç ümidim kalmadı, geçen sene kpss 2023 ile sınava giren öğretmenler için daha 1 kez bile atama olmadı, 1 sene geçti aradan, yazıktır ya ben açıkçası KPSS çalışma motivasyonu hiçbir şekilde bulamadım bu sene içimde. Herkes için hayırlısı olsun.

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 20:54
Hiç sanmıyorum şu ekonomik ortamda. 50-60 bin öğretmen alınıyordu her sene ortalama 2 alım oluyordu bu sene 1 alım bile olmadı bu bile devletin bu yıllardaki memur yaklaşımının çok net bir göstergesi. Açıkçası umudun olsun ama çok bir şey bekleme derim emeklerin büyük kısmı heba olacak atama azlığından dolayı kamuya kırmızı çizgiyi çektiler gibi hissediyorum en az 5 sene böyle gider ekonomi düzelene kadar
sonbirsarki24, Dün
Bence yanlış düşünüyorsun bakanın açıklaması tamamen bir kelime oyunundan ibaret bence benim eşim infaz koruma memuru ve 2028'e kadar açılacak bir sürü cezaevi olduğunu söylüyor. bu cezaevlerine mecburen memurlar alınacak. bir kuruma en az 70-80 memur alınıyor ayrıca YouTube'da bir hoca da dinlemiştim zaten normalde de her yıl hemen hemen emekli olan sayısı kadar alım yapıldığını çok da değişecek bir şey olmadığını ifade etti. bilmiyorum benim umudum var açıkçası nüfus arttıkça kurumlar açıldıkça memur alımı kaçınılmaz olacaktır.

sonbirsarki24
Aday Memur
17 Nisan 2024 20:56
tamam peki yeni yapılmakta olan kurumlarda kim çalışacak onun da cevabını verirsen ben de fazla umut etmeyi bırakırım dediğin gibi :) sağlık bakanlığı hariç diye bir ibare kullanmıştı bakan, onun sebebi de çok fazla Şehir hastanesi açılmasıydı. aynı durum adalet bakanlığında da söz konusu. neyse benim umudum var ve var olacak çünkü temmuzdan beri bifiil çalışıyorum günde 2 saat 1 saat de olsa istikrarlı bir şekilde bu zamana kadar getirdim artık bırakmak yakışmaz :))
hanzel, Dün
Hiç sanmıyorum şu ekonomik ortamda. 50-60 bin öğretmen alınıyordu her sene ortalama 2 alım oluyordu bu sene 1 alım bile olmadı bu bile devletin bu yıllardaki memur yaklaşımının çok net bir göstergesi. Açıkçası umudun olsun ama çok bir şey bekleme derim emeklerin büyük kısmı heba olacak atama azlığından dolayı kamuya kırmızı çizgiyi çektiler gibi hissediyorum en az 5 sene böyle gider ekonomi düzelene kadar

sonbirsarki24
Aday Memur
17 Nisan 2024 20:58
ayrıca 50-60 bin alım olayı çoktan bitti son üç senede 20-30-40 bin öğretmen alındı. bir de öğretmenlikte şöyle bir durum var öğretmen ihtiyacını ücretli öğretmenler aracılığıyla karşıladıkları için alım yapma ihtiyacı duymuyorlar. yoksa öğretmen ihtiyacı da çok fazla aslında. ama diğer memurlar için böyle bir şey söz konusu olmaz. mecbur alacaklar.
hanzel, Dün
Hiç sanmıyorum şu ekonomik ortamda. 50-60 bin öğretmen alınıyordu her sene ortalama 2 alım oluyordu bu sene 1 alım bile olmadı bu bile devletin bu yıllardaki memur yaklaşımının çok net bir göstergesi. Açıkçası umudun olsun ama çok bir şey bekleme derim emeklerin büyük kısmı heba olacak atama azlığından dolayı kamuya kırmızı çizgiyi çektiler gibi hissediyorum en az 5 sene böyle gider ekonomi düzelene kadar

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 21:16
Benim umudum yok pek alım olacağını düşünmüyorum en azından önümüzdeki 5 sene içerisinde, ekonomi rayına oturana kadar... Şu anda felaket bir durumda çünkü

pasaport35
Aday Memur
18 Nisan 2024 00:17
ben bu foruma çok sık girmem ama her girdiğimde görürüm bu arkadaşı. Hep böyle konuşuyor. Sorsana madem önümüzdeki 5 yıl ümidi yoksa niye bu siteden hiç çıkmıyor? :D

sonbirsarki24
Aday Memur
18 Nisan 2024 06:51
taktik uyguluyordur belki :)) ısrarla memur alınmayacak demesinden ben de şüphelenmedim değil :))
pasaport35, Bugün
ben bu foruma çok sık girmem ama her girdiğimde görürüm bu arkadaşı. Hep böyle konuşuyor. Sorsana madem önümüzdeki 5 yıl ümidi yoksa niye bu siteden hiç çıkmıyor? :D

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 10:43
Bakın gerçekçi olun Allah aşkına, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, olan bitenlerden bihaber gibi davranmayın, gerçekçi olmak lazım. Şu anda kamuda yapılan harcamalar inanılmaz boyutlarda. Belediyelerin borç skandalları günlerdir televizyonlarda yemiş de yemiş adamlar, kamuda sadece araç harcamaları 1.5 milyar dolar öyle muazzam harcamalar , har vurup harman savurmalar gerçekleşmiş ki kamuda aklım hayalim durdu açın inceleyin bi haber okuyun. Bunların bi sonuçları olmayacak mı sanıyorsunuz? Bakan kendi çıktı açıkladı kamuda tasarruf yapmak zorundayız diye. Kusura bakmayın ama personel alımları önümüzdeki yıllarda tarihinin en düşük rakamlarına inecek bunu göreceksiniz zaten emareler başladı bile. Yine sınava hazırlanın ama fazla bir şey beklemeyin

sonbirsarki24
Aday Memur
18 Nisan 2024 10:52
Arkadaşım sen bizim haber okuyup okumadığımızı bunlarla ilgili bilgimizin olup olmadığını nereden biliyorsun? bahsettiğin şeylerle kamuya personel alımı arasında nasıl bir alaka var? ortada bir devlet var olduğu sürece, nüfus arttığı sürece ve halka hizmet verilmeye devam edildiği sürece kamuya personel alımı olur. bakan yaptığı açıklamaya kendisi inanıyor mu acaba? bu açıklamadan sonra bile 4 bin memur 7500 polis alımı ilanı geldi :D
hanzel, 3 saat önce
Bakın gerçekçi olun Allah aşkına, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, olan bitenlerden bihaber gibi davranmayın, gerçekçi olmak lazım. Şu anda kamuda yapılan harcamalar inanılmaz boyutlarda. Belediyelerin borç skandalları günlerdir televizyonlarda yemiş de yemiş adamlar, kamuda sadece araç harcamaları 1.5 milyar dolar öyle muazzam harcamalar , har vurup harman savurmalar gerçekleşmiş ki kamuda aklım hayalim durdu açın inceleyin bi haber okuyun. Bunların bi sonuçları olmayacak mı sanıyorsunuz? Bakan kendi çıktı açıkladı kamuda tasarruf yapmak zorundayız diye. Kusura bakmayın ama personel alımları önümüzdeki yıllarda tarihinin en düşük rakamlarına inecek bunu göreceksiniz zaten emareler başladı bile. Yine sınava hazırlanın ama fazla bir şey beklemeyin

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 10:57
İyimser olmaya çalıştığınızın farkındayım ama işiniz zor, Allah yardımcınız olsun. Gece gündüz çalışarak zamanınızı ve emeğinizi harcayarak elde ettiğiniz başarılar umarım boşa gitmez. Ne yazık ki ben sizler kadar pozitif bakamıyorum artık bu ülkede. Oturup zamanımı, psikolojimi, emeğimi KPSS gibi bi saçmalığa harcamak anlamsız geliyor önümü göremiyorum bu sınavda
sonbirsarki24, 3 saat önce
Arkadaşım sen bizim haber okuyup okumadığımızı bunlarla ilgili bilgimizin olup olmadığını nereden biliyorsun? bahsettiğin şeylerle kamuya personel alımı arasında nasıl bir alaka var? ortada bir devlet var olduğu sürece, nüfus arttığı sürece ve halka hizmet verilmeye devam edildiği sürece kamuya personel alımı olur. bakan yaptığı açıklamaya kendisi inanıyor mu acaba? bu açıklamadan sonra bile 4 bin memur 7500 polis alımı ilanı geldi :D

sonbirsarki24
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:01
iyimser olmak değil gerçekçi oluyoruz. ülkede ne olacağı tabi ki belli olmaz ama senin söylediklerin bana çok mantıklı gelmiyor. çok israf var o zaman memur almayalım mantığı doğru değil memur dediğin insan kamuyu ayakta tutan tüm işlerini yürüten insanlar. almayıp ne yapacak? o zaman ABLAn olarak 6-7 sene özelde çalışmanı tavsiye edeyim ben. Koşa koşa KPSS masasına nasıl oturuyorsun kendin bile şaşırırsın. tabi ki oturacak vaktin ve gücün kalmış olursa. iş işten geçmemiş olursa.
hanzel, 3 saat önce
İyimser olmaya çalıştığınızın farkındayım ama işiniz zor, Allah yardımcınız olsun. Gece gündüz çalışarak zamanınızı ve emeğinizi harcayarak elde ettiğiniz başarılar umarım boşa gitmez. Ne yazık ki ben sizler kadar pozitif bakamıyorum artık bu ülkede. Oturup zamanımı, psikolojimi, emeğimi KPSS gibi bi saçmalığa harcamak anlamsız geliyor önümü göremiyorum bu sınavda

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 11:06
"çok israf var o zaman memur almayalım" ne yazık ki mentalite tam olarak da bu. Yapilan yolsuzlukların, harcamaların ilk faturası her zaman gariban halka kesilir. Kendi şatafatlarından tasarruf edecek halleri yok, sanıyor musun bunu? Gerçekçi baktığını hiç sanmıyorum
sonbirsarki24, 3 saat önce
iyimser olmak değil gerçekçi oluyoruz. ülkede ne olacağı tabi ki belli olmaz ama senin söylediklerin bana çok mantıklı gelmiyor. çok israf var o zaman memur almayalım mantığı doğru değil memur dediğin insan kamuyu ayakta tutan tüm işlerini yürüten insanlar. almayıp ne yapacak? o zaman ABLAn olarak 6-7 sene özelde çalışmanı tavsiye edeyim ben. Koşa koşa KPSS masasına nasıl oturuyorsun kendin bile şaşırırsın. tabi ki oturacak vaktin ve gücün kalmış olursa. iş işten geçmemiş olursa.

sonbirsarki24
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:10
tamam en gerçekçi sensin :) pes ediyorum. zaten niye seni ikna etmek için uğraşıyorum ki? çalışma bence de gerek yok :))
hanzel, 3 saat önce
"çok israf var o zaman memur almayalım" ne yazık ki mentalite tam olarak da bu. Yapilan yolsuzlukların, harcamaların ilk faturası her zaman gariban halka kesilir. Kendi şatafatlarından tasarruf edecek halleri yok, sanıyor musun bunu? Gerçekçi baktığını hiç sanmıyorum

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 11:11
Sen çalış yine de ama fazla bir şey bekleme ikinci bir planın olsun mutlaka. Hayal kırıklığına uğrama ihtimalin çok fazla ona dikkat çekmek istedim sadece. Tüm zamanını, hayallerini, ümitlerini KPSS'ye bağlama
sonbirsarki24, 3 saat önce
tamam en gerçekçi sensin :) pes ediyorum. zaten niye seni ikna etmek için uğraşıyorum ki? çalışma bence de gerek yok :))

sonbirsarki24
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:16
Senin bahsettiğin şekilde tüm zamanını hayallerin ümitlerini KPSS'ye bağlayayıp kendini parçalayanlar ancak yeni mezunlar olabilir. yetişkin insanlar hiçbir zaman her şeyini tek bir amaca bağlamaz zaten mutlaka farklı alternatifleri olur. uyarın için teşekkür ederim
hanzel, 3 saat önce
Sen çalış yine de ama fazla bir şey bekleme ikinci bir planın olsun mutlaka. Hayal kırıklığına uğrama ihtimalin çok fazla ona dikkat çekmek istedim sadece. Tüm zamanını, hayallerini, ümitlerini KPSS'ye bağlama
Toplam 16 mesaj

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