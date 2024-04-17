Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Nisan 2024 17:19
Mahalli İdareler GYS hazırlık

Herkese merhaba, ders listesi oldukça spesifik konulardan oluşmakta. Örneğin bir kanunun 3, 5, 15, 23 maddelerinden sorumluyuz. Kitap olarak hangi kaynak önerirsiniz. Online çalışıyorum şu an gysakademi. Oldukça güzel ve kullanışlı.

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