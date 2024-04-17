Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Nisan 2024 17:40
EBA , e-okul öğrencilerin girme sorunu

Öğrencilerin birçoğu eba ve e-okula girmekte sorun yaşıyor.

Sınav notlarını yazıyoruz, 'Hocam e-okul'a giremiyorum';

eba'dan not gönderiyoruz, 'dönüp duruyor girmiyor' diyorlar.

Eskiden sorun yoktu...


lutt
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 18:07

aynen


786786
Aday Memur
17 Nisan 2024 19:56

eba da bir sıkıntı yok. e okulda da artık velilerin bilgileriyle giriliyor eskiden öğrenci kendi bilgileriyle giriyordu.

böyle olunca öğrenci kendi notlarını e okuldan takip edemiyor veya anne babasının e devletiyle girmesi gerekiyor.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 20:37

Bunu biliyorlar. Buna rağmen öğrencilerden ciddi şikayetler geliyor.

Tarayıcıyı değiştirme, silip tekrar yükleme gibi şeyler de tavsiye edildi.

786786, Dün

eba da bir sıkıntı yok. e okulda da artık velilerin bilgileriyle giriliyor eskiden öğrenci kendi bilgileriyle giriyordu.

böyle olunca öğrenci kendi notlarını e okuldan takip edemiyor veya anne babasının e devletiyle girmesi gerekiyor.

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