Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Nisan 2024 17:45
4/b guvenlik
4/b guvenlikler bayram ve resmi tatil izin haklarını nasıl kullaniyor

Bayisimsiz
Aday Memur
18 Nisan 2024 10:51
Her 8 saat için 1 gün izin kullanırsın

koftekmek
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:04

24 saat esaslı geceli ve gündüzlü çalışma prensibi ile bu ünvana giriş yaptığınız için nöbetiniz haftada 40 saati geçmeyecek şekilde yazıldığında, hangi gün nöbet iznine denk geliyorsa o gün tatilsinizdir. hangi gün nöbete denk geliyorsa, o gün nöbettesinizdir. resmi tatil ya da bayram olsun-olmasın. ancak sabah 8 akşam 5 usulü bir nöbet programınız varsa kurum amiri ne yapar, sizi bayramda boş binada bekletir mi bilinmez. tamamen nöbet sisteminizle alakalı bir durum. kanunda da böyle bir hak bu ünvanda bulunmamakta.

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