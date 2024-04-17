İstanbul sizleri bekliyor

geçen gün de aynı konuyu açtın ondan önceki günlerde de aynı konuları açtın defalarca aynı şeyleri yazdın kimse seni iplemiyor ipine bile takmıyor. boşuna işsizligini belli etme. senin polis olmadığın o kadar belli ki bu kadar belli etme kendini

geçen gün de aynı konuyu açtın ondan önceki günlerde de aynı konuları açtın defalarca aynı şeyleri yazdın kimse seni iplemiyor ipine bile takmıyor. boşuna işsizligini belli etme. senin polis olmadığın o kadar belli ki bu kadar belli etme kendini