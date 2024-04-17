Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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17 Nisan 2024 17:46
İstanbul sizleri bekliyor

Hadi artık egm açıkla şu atamaları şenlensin buralar


Anderson1
Memur
17 Nisan 2024 17:48

Yeni gelecekler ne kadar şanslı boğaz manzaralı kahvaltılar akşam yemekleri ailecek ucuza , 5 dakkada işe gitmeler en üstten tazminatlar ohhh valla hadi bakalım gelin doyasıya ailenizle burada zaman geçirin


Anderson1
Memur
17 Nisan 2024 17:55

Eksi koyanı anlamadım dediğim neresi yalnış bi en üstten tazminat olabilir

Anderson1, Dün

Yeni gelecekler ne kadar şanslı boğaz manzaralı kahvaltılar akşam yemekleri ailecek ucuza , 5 dakkada işe gitmeler en üstten tazminatlar ohhh valla hadi bakalım gelin doyasıya ailenizle burada zaman geçirin


donmassione
Aday Memur
17 Nisan 2024 18:03
geçen gün de aynı konuyu açtın ondan önceki günlerde de aynı konuları açtın defalarca aynı şeyleri yazdın kimse seni iplemiyor ipine bile takmıyor. boşuna işsizligini belli etme. senin polis olmadığın o kadar belli ki bu kadar belli etme kendini

Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 18:19

Bir kere de birbiriniz için hayır dileyin.


akbey aslan
Şef
17 Nisan 2024 18:24
işiniz gücünüz birileri zor durumda kalsin sıkıntıya girsin bunun neresi hoşunuza gidecek hergun ayrı bir başlık açarak ne yapmaya çalışıyorsunuz gelecek adamın belki borcu harci var doğuda kalmak istiyor belki yeni evlendi borcunu kapatacak bu ne böyle meslektaşın kötülüğünü istemek nedir

hakkan1
Aday Memur
17 Nisan 2024 18:25
peki sen saplanıp kaldığın İstanbul'dan nasıl kurtulmayı düşünüyorsun

kral122
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 19:00

Arkadaşın aklında zoru olduğu için durmadan saçma sapan konu açıyor


sivasli5808
Aday Memur
17 Nisan 2024 19:15
psikolojik destek almalısın
Anderson1, Dün

Yeni gelecekler ne kadar şanslı boğaz manzaralı kahvaltılar akşam yemekleri ailecek ucuza , 5 dakkada işe gitmeler en üstten tazminatlar ohhh valla hadi bakalım gelin doyasıya ailenizle burada zaman geçirin


Anderson1
Memur
17 Nisan 2024 21:04

Tecihler açıklanana kadar böyle istemeyen okumuz yorum yazmaz zorlamı enter tuşunuza basıyoruz. Bizmde borcumuz var ama kimse iplemiyor bende kimseyi iplemiorum

akbey aslan, Dün
işiniz gücünüz birileri zor durumda kalsin sıkıntıya girsin bunun neresi hoşunuza gidecek hergun ayrı bir başlık açarak ne yapmaya çalışıyorsunuz gelecek adamın belki borcu harci var doğuda kalmak istiyor belki yeni evlendi borcunu kapatacak bu ne böyle meslektaşın kötülüğünü istemek nedir

akbey aslan
Şef
17 Nisan 2024 21:13
Sürekli ayni baslik açılmaz 1 defa açtın yeter farklı konuları alt sıraya kaydırıyorsun bi konu hakkında bilgi alışverişi yapacak arkadaşlar konuyu göremiyor sürekli İstanbul konusunu mu görecek
Anderson1, Dün

Tecihler açıklanana kadar böyle istemeyen okumuz yorum yazmaz zorlamı enter tuşunuza basıyoruz. Bizmde borcumuz var ama kimse iplemiyor bende kimseyi iplemiorum


iyilikiyidir01
Şef
17 Nisan 2024 22:03
sen mutlu olmayı baskalarının mutsuzluğuna bakma olarak gördüğün sürece asla huzurlu mutlu olmayacaksın doğuya gideceksin sana lojman çıkmayacak dışarda kalacaksın ev bulamadığın için xaskaları buldu diye mutsuz olacaksın baskaları senin tuttuğun daireye daha fazla para verip alacak doğuda böyledir sözlesme tırt doğuda ev sahibi ile anlasamayınça kaymakam valiye il emniyet müdürüne nasıl kolay ulasıp sikayit edilince nasıl bir telas yasayaçaksın çok İstanbullu gördü bu gözler doğuda İstanbul'dan geldim havasında olup mutsuz olanı tırt konu seninki yani buraya yazıyorum dönüste istanbula verecekler sen gene ağlayacaksın ve o zaman bu abinin lafını hatırla :))
Anderson1, Dün

Tecihler açıklanana kadar böyle istemeyen okumuz yorum yazmaz zorlamı enter tuşunuza basıyoruz. Bizmde borcumuz var ama kimse iplemiyor bende kimseyi iplemiorum


sımseeekk
Şef
17 Nisan 2024 22:14
çok beklersin yeğenim hele sen biraz daha çalış genç adamsın

Anderson1
Memur
18 Nisan 2024 00:21

Yeğen görürüz bakalım tercihler bi açılansın ;)

sımseeekk, Dün
çok beklersin yeğenim hele sen biraz daha çalış genç adamsın

Anderson1
Memur
18 Nisan 2024 00:22

Sanki hiç doğuda çalışmadık bize öğretiyorsun dediklerini yaşayan ne duydum ne gördüm doğuda sen heralde bizi yeni mezun sandın :)

iyilikiyidir01, Dün
sen mutlu olmayı baskalarının mutsuzluğuna bakma olarak gördüğün sürece asla huzurlu mutlu olmayacaksın doğuya gideceksin sana lojman çıkmayacak dışarda kalacaksın ev bulamadığın için xaskaları buldu diye mutsuz olacaksın baskaları senin tuttuğun daireye daha fazla para verip alacak doğuda böyledir sözlesme tırt doğuda ev sahibi ile anlasamayınça kaymakam valiye il emniyet müdürüne nasıl kolay ulasıp sikayit edilince nasıl bir telas yasayaçaksın çok İstanbullu gördü bu gözler doğuda İstanbul'dan geldim havasında olup mutsuz olanı tırt konu seninki yani buraya yazıyorum dönüste istanbula verecekler sen gene ağlayacaksın ve o zaman bu abinin lafını hatırla :))

kral122
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 00:37

Açıklanınca burada beddua ve ağlama seaslarini dinleyeceğiz


Ahmet can10
Aday Memur
18 Nisan 2024 00:51
Bak var ya senin gibileri en rahat yere koy yine çamur atacak yer bulur psikolojik destek almalısın dostum senin için endişe duyuyorum

FreeKul
Aday Memur
18 Nisan 2024 05:28
adam narsist başkalarının mutsuzluğundan zevk alıyor ilginç böyle bir insan kalitesinden nasıl kurumsal birliktelik olsun ki ondan sonra herkes suçu siyasilere atar bizde hiç kabahat yok
Anderson1, Dün

Yeni gelecekler ne kadar şanslı boğaz manzaralı kahvaltılar akşam yemekleri ailecek ucuza , 5 dakkada işe gitmeler en üstten tazminatlar ohhh valla hadi bakalım gelin doyasıya ailenizle burada zaman geçirin


Memurhaps
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 08:07
İstersen gihe geç devrem. Memlekette toparlarsın biraz. İstanbul çok zor
Anderson1, Dün

Tecihler açıklanana kadar böyle istemeyen okumuz yorum yazmaz zorlamı enter tuşunuza basıyoruz. Bizmde borcumuz var ama kimse iplemiyor bende kimseyi iplemiorum


Anderson1
Memur
18 Nisan 2024 08:55

Devrem gihe siz geçin yatmaya alışıksınız zorlanmazsınız niye İstanbula gelin diyince kötü oluyoruz kendinizi sorgulayın biraz sen gelme o gelme kim gelecek buraya

Memurhaps, 6 saat önce
İstersen gihe geç devrem. Memlekette toparlarsın biraz. İstanbul çok zor

Memurhaps
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 09:05
Gönüllü geçirmezler devrem
Anderson1, 5 saat önce

Devrem gihe siz geçin yatmaya alışıksınız zorlanmazsınız niye İstanbula gelin diyince kötü oluyoruz kendinizi sorgulayın biraz sen gelme o gelme kim gelecek buraya

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