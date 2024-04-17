Özel sektör eş tayini genel bilgilendirme

Herkese selamlar,

Yaklaşık 2.5 - 3 ay süren ve 3.başvuru sonucunda bugün itibariyle eş durumu için yaptıgımız tayin olumlu sonuçlandı. Bu konu başlığı altında yaşadığımız süreci özetlemek istiyorum. Biz pek bilgimiz olmadan resmen deneme yanılma yöntemiyle gittik süreç o yüzden uzadı. Belki bu şekilde başvuru yapacaklara rehber olur. Ben özel sektör çalışanıyım, eşim de hemşire ve 4.senesini tamamlamış kadrolu olarak görev yapıyor.

Öncelikle bildiğiniz üzere özel sektör çalışanları için 2 türlü durum söz konusu. Birincisi; sosyal güvenlik primi atama talep edeceği yerde yatan kişiler. İkinci durum ve karmaşık olan sosyal güvenlik primi atama talep edilen yer dışında genel bir merkezden yatan kişiler.

Birincisi için süreç daha açık; son 4 yıl içerisinde en az 720 gün sosyal güvenlik primi yatmış olması ve hala çalışıyor olması yeterli. İş değiştirmiş olması yada arada prim boşluğu olması önemli değil.

Gerekli belgeler;

1- Eş görev belgesi (çalıştığı yerden alacak)

2- SGK hizmet döküm belgesi(e devletten alacak)

3- Nüfus kayıt örneği (e devletten alacak)

4- Çalıştığı yerin faliyette oldugunu gösterir belge (firmanın bulunduğu şehirdeki ticaret odasından alınabilir)

5- Başvuru dilekçesi

İkinci durum için; yine son 4 yıl içerisinden en az 720 gün sosyal güvenlik primi yatmış olmalı ve hala çalışıyor olmalı. Buna ek olarak çalıştığı firmanın atama talep ettiği yerde faliyette oldugunu ve en az 720 gündür bu şubede çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir. Anladığım kadarıyla şube de en az 720 gün çalıştığını ilgili ticaret odasından alınan faliyet belgesindeki iş yeri tescil tarihinden kontrol ediyorlar. Tescil tarihi üzerinden en az 720 gün geçmiş olmalı. Biz buna ek olarak şirketten aldığımız görev belgesine şu tarihten itibaren bu şubede görev yapıyor gibi bir notta ekletmiştik. Çalıştığınız şirketin farklı şubelerinde en az 720 gün tamamlamış olsanızda problem değil. Hatta iş değiştirip farklı bir şirkette çalışıyor olsanız bile problem değil yeter ki atama talep ettiğiniz yerde şubesi olsun ve en az 720 gündür aktif olsun.

İkinci Durum için gerekli belgeler;

1- Eş görev belgesi (çalıştığı yerden alacak)

2- SGK hizmet döküm belgesi(e devletten alacak)

3- Nüfus kayıt örneği (e devletten alacak)

4- Çalıştığı yerin genel merkezi neresiyse orada faliyette oldugunu gösterir belge (firmanın bulunduğu şehirdeki ticaret odasından alınabilir)

5- Çalıştığı şirletin atama talep ettiği yerde faliyette oldugunu gösterir belge (firmanın bulunduğu şehirdeki ticaret odasından alınabilir)

6- Başvuru dilekçesi

NOT: Gerekli olan tüm belgeler de imzalayan kişinin adı, soyadı, ünvanı, imzası ve şirket kaşesi olması zorunlu. Bu noktaya çok takılıyorlar.

E-imzalı belgeler de ise; imzalayanın adı soyadı ve ünvanı genelde oluyor ek olarak belge e-imza bilgisi ve belgenin bir yerinde doğrulama bilgileri olduğu için problem olmuyor.

Biz bu süreci sonunda tamamladık darısı isteyenlere olsun. Umarım bu yazı başvuru yapacaklara bir rehber olur. Çünkü süreç içerisinde çok fazla doğru yanlış bilgiler yanlış yönlendirmeler oluyor ve bu da insanı yıpratıyor. Herkese kolaylıklar