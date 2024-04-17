Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Nisan 2024 18:44
Staj izni

Merhaba arkadaşlar

Adalet bakanlığı bünyesinde 4b sözleşmeli kamu personeli statüsünde zabıt katibi olarak çalışmaktayım, AÖF stajı için bir her ayarladım, 20 gün gitmem lazım, nasıl izin alabilirkm, müdürüme sordum izin alamadım, yardımcı olursanız sevinirim.


kabusx
Memur
18 Nisan 2024 13:48

yıllık izin mi vermiyor yani

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