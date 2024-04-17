Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Nisan 2024 19:18
Doktorluktan istifa edip hemşire olmak

Böyle bir şey mümkün müdür?


Rose nurse
Aday Memur
17 Nisan 2024 19:22

Şaka yapıyorsunuz herhalde &#128517;


berkehan81
Şef
17 Nisan 2024 21:18

mümkündür hatta tıp fakültesinin ilk üç yılını başarıyla tamamlayanlar eski adıyla sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) veya sağlık teknikerliği (şimdiki sağlık teknikeri unvanı değil) en son kanunla sağlık memurluğu hemşireliğe eşdeğer sayıldı yani tıp fakültesi okurken okulun ilk üç yılını başarıyla tamamlayanlar hemşire olabilirler (küçük sıhhat memuru veya sağlık memuru veya hemşire)

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