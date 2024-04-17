Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Nisan 2024 20:43
DSİ özlük hakları hakkında
Arkadaşlar merhaba belediyeden DSİ ye geçiş yapmak istiyorum. DSİ maaş ve özlük hakları hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olabilecek olan var mı?

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