Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Nisan 2024 23:56
Senelik izin dönüşü mesai kaçta başlar

Cümleten selamlar. Benim maruzatım şu arkadaşlar, senelik izin dönüşü başlama tarihinde mesaiye geç geldim. Ben şubede çalışıyorum başka bir durumdan dolayı komiser ve müdür ile papaz oldum ama bana bu konudan değilde raporu mesaiden tutabildiler. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Yani şöyle örneklendirim 17 Nisan izin bitti, 18 Nisan da 09.45 de mesaiye başladım. otogardan direkt sivil olarak geldim. Otobüs aktarma yaptı çünkü, geç kalma sebebim bu. Bizde günlük görev listesi bugünün 08.30 undan yarın 08.30 olarak tutuluyor. Ayrıca izin bitimi başlama direkt mesai saati ile mi başlıyor yoksa gün içinde de oluyor mu, sabah 08.30 da başlama yapmam şart mı? şimdiden teşekkür ederim


veba1982
Genel Müdür
18 Nisan 2024 07:13
8 30 da başlama yapman şart

iyilikiyidir01
Şef
18 Nisan 2024 08:52
simdi kardes yanlız anlama kusursuz cinayet islediğini yakalanmayaçağını düşünen her katilin bilmediği tek sey o cinayeti 50 defa görmüş bir cinayet büro personelinin olmasıdır.bazen kafa da kusursuz yalan söylediğinizi zannedebilirsiniz .gelelim işin özüne sen zaten 8.30 da evine gidip hazırlanıp gelecek vakitte mi bindin otobüse .yoksa izin dönüşü zaten biraz geç kalsam sıkıntı olmaz diye mi bindin otobüse.gelelim suna madem amir müdürle tersosun neden basit bu kadar basit konudan açık veriyorsun.ise gelmemekten islim yapılır yani geç gelmekten kınama en fazla oda otobüsün bozulduğunu ispatlamazsan ispatlarsan Birsey çıkmaz

Toros101
Memur
18 Nisan 2024 10:53

Günaydın abi daha erken olsun diye 11 saatte gelecek otobüse bindim ama oda dediğim gibi aktarma yaptı il ilçe ayrımında bekledi. Sabah 6 da varış diyordu rötar yaptı. Otogardan direkt emniyet geldim. Komsere dedim o da eve gönderdi giyin gel diye. Bişey de demediler hiç. Daha önce mesai saati konusunda bir sıkıntı olmadı zaten şubede herkes gelmesi kahvaltı çay Faslı işe başlama saat 10 ama işte ben müdür komsere bir konuda yok dedim zaten haksız olsam ondan tutarlardı gidip geç gelmeden tutmuşlar bilsem zaten bir gün önceden gelirdim.

iyilikiyidir01, 5 saat önce
simdi kardes yanlız anlama kusursuz cinayet islediğini yakalanmayaçağını düşünen her katilin bilmediği tek sey o cinayeti 50 defa görmüş bir cinayet büro personelinin olmasıdır.bazen kafa da kusursuz yalan söylediğinizi zannedebilirsiniz .gelelim işin özüne sen zaten 8.30 da evine gidip hazırlanıp gelecek vakitte mi bindin otobüse .yoksa izin dönüşü zaten biraz geç kalsam sıkıntı olmaz diye mi bindin otobüse.gelelim suna madem amir müdürle tersosun neden basit bu kadar basit konudan açık veriyorsun.ise gelmemekten islim yapılır yani geç gelmekten kınama en fazla oda otobüsün bozulduğunu ispatlamazsan ispatlarsan Birsey çıkmaz

85200258
Genel Müdür
18 Nisan 2024 11:07
Öncelikle Çay , çorba Faslı diye bir saçmalık bir tek kamu kurumlarinda var. Senin görevin mesai saatleri içinde orada olup görevini yapmandadir. Biz grupta diğer arkadaşın istirahatinden calmasin diye her gün değişimden 10 dk önce hazır hale geliyorsak , değişimin olmadığı 8-5 mesai de de devletin mesaisinden calmamak için hazır olmak lazım. Konuyla alakalı çok bir ceza almazsın.
Toros101, 3 saat önce

Günaydın abi daha erken olsun diye 11 saatte gelecek otobüse bindim ama oda dediğim gibi aktarma yaptı il ilçe ayrımında bekledi. Sabah 6 da varış diyordu rötar yaptı. Otogardan direkt emniyet geldim. Komsere dedim o da eve gönderdi giyin gel diye. Bişey de demediler hiç. Daha önce mesai saati konusunda bir sıkıntı olmadı zaten şubede herkes gelmesi kahvaltı çay Faslı işe başlama saat 10 ama işte ben müdür komsere bir konuda yok dedim zaten haksız olsam ondan tutarlardı gidip geç gelmeden tutmuşlar bilsem zaten bir gün önceden gelirdim.


Toros101
Memur
18 Nisan 2024 11:26

Teşekkürler cevaplarınız için


police4949
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:49

Tabiki 8.30 da başlar da kardeşim sende işini niye son güne bırakıyorsun ki 1 gün önceden gelip evde rahat rahat işlerini halletseydin ya.Kaza olur, araba bozulur, yol kapanır yani insanın başına her iş gelebilir.İstersen şuben evinin karşısında olsun yine de önlemini alıp erken döneceksin


kral122
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 12:18

Zaten iznin son günü gelmen gerekiyor .mesala 20 sinde bitecekse 19 da gelmen gerekiyor

iyilikiyidir01, 5 saat önce
simdi kardes yanlız anlama kusursuz cinayet islediğini yakalanmayaçağını düşünen her katilin bilmediği tek sey o cinayeti 50 defa görmüş bir cinayet büro personelinin olmasıdır.bazen kafa da kusursuz yalan söylediğinizi zannedebilirsiniz .gelelim işin özüne sen zaten 8.30 da evine gidip hazırlanıp gelecek vakitte mi bindin otobüse .yoksa izin dönüşü zaten biraz geç kalsam sıkıntı olmaz diye mi bindin otobüse.gelelim suna madem amir müdürle tersosun neden basit bu kadar basit konudan açık veriyorsun.ise gelmemekten islim yapılır yani geç gelmekten kınama en fazla oda otobüsün bozulduğunu ispatlamazsan ispatlarsan Birsey çıkmaz
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