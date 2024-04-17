Senelik izin dönüşü mesai kaçta başlar

simdi kardes yanlız anlama kusursuz cinayet islediğini yakalanmayaçağını düşünen her katilin bilmediği tek sey o cinayeti 50 defa görmüş bir cinayet büro personelinin olmasıdır.bazen kafa da kusursuz yalan söylediğinizi zannedebilirsiniz .gelelim işin özüne sen zaten 8.30 da evine gidip hazırlanıp gelecek vakitte mi bindin otobüse .yoksa izin dönüşü zaten biraz geç kalsam sıkıntı olmaz diye mi bindin otobüse.gelelim suna madem amir müdürle tersosun neden basit bu kadar basit konudan açık veriyorsun.ise gelmemekten islim yapılır yani geç gelmekten kınama en fazla oda otobüsün bozulduğunu ispatlamazsan ispatlarsan Birsey çıkmaz

simdi kardes yanlız anlama kusursuz cinayet islediğini yakalanmayaçağını düşünen her katilin bilmediği tek sey o cinayeti 50 defa görmüş bir cinayet büro personelinin olmasıdır.bazen kafa da kusursuz yalan söylediğinizi zannedebilirsiniz .gelelim işin özüne sen zaten 8.30 da evine gidip hazırlanıp gelecek vakitte mi bindin otobüse .yoksa izin dönüşü zaten biraz geç kalsam sıkıntı olmaz diye mi bindin otobüse.gelelim suna madem amir müdürle tersosun neden basit bu kadar basit konudan açık veriyorsun.ise gelmemekten islim yapılır yani geç gelmekten kınama en fazla oda otobüsün bozulduğunu ispatlamazsan ispatlarsan Birsey çıkmaz