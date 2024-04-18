Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 00:33
Bekçilik kaldırılır mı?

Her Medyaya Yanaıyan Olaylarda Bekçilik Kaldırılsın diye yorum yapılıyor sizce bu mümkün mü mümkünse silahlı kadroyu polis mi yaparlar yoksa düz memurluk mu verirler sizden ricam cevaplarsanız seviniriz çünkü verçekten veririmlilikyen düşüyoruz görev yaprken artık


wax meber
Memur
18 Nisan 2024 01:03

Hayır kalkmaz. Bekçilik zaten hiçbir zaman kaldırılmamıştır. Bu konuda yanlış bir algı var. Bekçi alımları durdurulabilir bir ihtimal. Bekçilerin de görev tanımı değiştirilir, farklı birimlerde görevlendirilir vs. çözüm bulunur.

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