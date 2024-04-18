Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 04:50
Doğum sonrası ucretli izin hakkı

6 temmuzda doğumum olacak. Okullar 14 Haziran'da kapanıyor. Nornakde 15 Mayıs gibi 32. Haftam doluyor fakat okul bitene kadar 4 hafta cakismayi planlıyorum. Kullanmadığım 4 haftalık izin süresini doğumdan sonraya erteletebilir miyim.


harveySpecterr
Aday Memur
18 Nisan 2024 08:45
evet doğumdan sonraya ekleyebilirsiniz

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Nisan 2024 08:48

Sayın harveySpecterr'in de belirttiği gibi doğum öncesi 8. haftadan 3. haftaya kadar olan çalışmalarınızı doğum sonrası izne ekleyebilirsiniz. Toplamda 5 hafta eklenebilir ancak bunun için 5 hafta çalışmanız gerekir. Tatil nedeniyle 4 hafta çalışabileceğinizden 4 haftayı (çalıştığınız taktirde) doğum sonrası izninize ekletebilirsiniz.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
18 Nisan 2024 10:57

Tatile denk gelen günleri ekletemiyorsunuz ona dikkat edin.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihEskiden bu yazılanlar okunur çözüm getirilirdiÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?Rapor üstüne raporÖğretmene gbt yapılır mıYeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 2024Seçim paraları yattıSendikaların faydadan çok zararının olmasıMemurun kadrolu isci uzerindeki yaptirim hakkinda var mi

Sözlük

kartacalılar 2 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 2 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 1 çikolata 1 hile yapmak 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 ruh hali 1 piramit 1 üç tane gezegen sayar mısınız 1 mortal kombat 1

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.