Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Nisan 2024 08:33
Özelleştirme ve A.Ş üzerine

Arkadaşlar ben KİT kurumunda çalışmaktayım henüz çiçeği burnunda memurum işe girdiğimden bu zamana kadar özellikle son birkaç aydır her gün iş yerinde bu konu konuşulmakta bu konuşulanların gerçeklik payı var mıdır? Ekonomideki kemer sıkma politikası KİT'leri ne derecede etkiler?


zahmetçakar
Şef
18 Nisan 2024 08:39

ben 2012 de girdim o zaman da konuşuluyordu, bir bok olmaz...


kamueemmüh
Aday Memur
18 Nisan 2024 09:27

kemer sıkma: yeni yatırım programı için bütçe yok ve fazla olan tüm harcamaların durması,

asgari ücrete zam yapılmaması, vergi gibi devlet gelirlerinin artırılması demek.

devletin kaynak bulması: imf ya da dünya bankası, iç borçlanma senetleri

tahvil ve devlet fonları

vee tabiki özelleştirme kardeşim.

elma sepeti de booş armut sepeti de.

sen elma ve armutları dinleme seve seve liberal politikaya dönüş olacak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorTMO da çalışan memur var mı aramızda?KİT reformu ve KİT'e ceo modeli geliyorDSİ 2024 Giyim YardımıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Eti maden'e yeni statüKoruyucu giyim yardımı konusunda seçimden sonra hiç ses yokTrt4C'den 4A'yaÖzelleştirme ve A.Ş üzerine

Sözlük

üç günlük dünya 3 avrupa birliği ile vizelerin kalkması 4 hijralar hizralar 2 kartacalılar 2 draje 1 hile yapmak 1 kardinal çiçeği 1 gidik kelimesi 2 femistina 1 mortal kombat 1

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.