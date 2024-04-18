Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Nisan 2024 08:34
Mahalli İdareler GYUD Sınavı

Merhaba,

Özel idare personeliyim. 29 Eylül de yapılacak olan Mühendislik unvan değişikliği sınavına gireceğim. Çalışmak için doküman, kaynak vb. gibi önerilerinize ihtiyacım var. Teşekkürler.


platonistik
Şef
18 Nisan 2024 10:29

mahalli idareler 5. gruptan sınava gireceksiniz. gysakademi hazırlık platformundan çalışıyorum. 3000+ soru ve ders notları, sınırsız deneme oluşturma, yanlış soruları görebilme, ders ders soru çözme, karışık soru çözme, favori soruları çözebilme, günlük haftalık aylık istatistikler...

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