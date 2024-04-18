Kadrolu memurken istifa ile sözleşmeliye geçiş.

1.ve 2.soruya ortak cevap vereyim.şuan çalıştığın kurumdan sigorta çıkışın yapılmadığı sürece hiçbir kurum girişini yapamaz.yeni atandığın kurumla görüş eğer 15 günlük tebligat süresi geçtikten sonra başlayamazsın derlerse istifanı geri çek hemen. Rapor alırsan tebligat süresi uzar evet. Ayrıca daha önce benzer süreci yaşayan biri olarak hata tamamen sende. Bu durumlarda yeni kazandığın kuruma evrakları teslim eder etmez çalıştığın kuruma istifa dilekçeni vermen gerekirdi.yeni kazandığın kurumdan tebligat bekleyen herkes sıkıntı yaşıyor süre kısıtlı olduğu için.neyden korkuyorsunuz da önceden dileköe vermiyorsunuz anlamak çok zor.

1.ve 2.soruya ortak cevap vereyim.şuan çalıştığın kurumdan sigorta çıkışın yapılmadığı sürece hiçbir kurum girişini yapamaz.yeni atandığın kurumla görüş eğer 15 günlük tebligat süresi geçtikten sonra başlayamazsın derlerse istifanı geri çek hemen. Rapor alırsan tebligat süresi uzar evet. Ayrıca daha önce benzer süreci yaşayan biri olarak hata tamamen sende. Bu durumlarda yeni kazandığın kuruma evrakları teslim eder etmez çalıştığın kuruma istifa dilekçeni vermen gerekirdi.yeni kazandığın kurumdan tebligat bekleyen herkes sıkıntı yaşıyor süre kısıtlı olduğu için.neyden korkuyorsunuz da önceden dileköe vermiyorsunuz anlamak çok zor.