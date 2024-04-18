Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 09:13
Kadrolu memurken istifa ile sözleşmeliye geçiş.

Bir kurumda kadrolu memurum. Başka bir kurumu sözleşmeli olarak yeni kpss puanı ile kazandım. İstifamı verdim, rektör ihtiyaçtan dolayı istifamı reddetti. İşe 10 gün gitmeyip memurluktan çekilmek istiyorum.

1-)Bu durumda çekilirsem başka bir kurumda sözleşme imzalayabilir miyim?

2-)15 günlük tebligat süresi başladı süreyi aşıyorum. Kurumla görüşüp işe başlama yapip simdi ki kurumumdan ilişiğim kesildikten sonra sözleşme imzalama gibi bir esneklik olabilir mi?

3-)rapor yolu ile 15 günlük tebligat süresini uzatmak mümkün müdür.?

Onun dışında üniversiteler pişmanlıktır arkadaşlar. O kadar rezillik çektim ev taşıdım bir adamın keyfi yüzünden bekliyorum.


HALİT87
Memur
18 Nisan 2024 10:13

Kaç yıl görev yaptınız Üniversite'de..?


lastcheva
Memur
18 Nisan 2024 10:31

3 yıl

HALİT87, 4 saat önce

Kaç yıl görev yaptınız Üniversite'de..?


harita94
Genel Müdür
18 Nisan 2024 12:31
1.ve 2.soruya ortak cevap vereyim.şuan çalıştığın kurumdan sigorta çıkışın yapılmadığı sürece hiçbir kurum girişini yapamaz.yeni atandığın kurumla görüş eğer 15 günlük tebligat süresi geçtikten sonra başlayamazsın derlerse istifanı geri çek hemen. Rapor alırsan tebligat süresi uzar evet. Ayrıca daha önce benzer süreci yaşayan biri olarak hata tamamen sende. Bu durumlarda yeni kazandığın kuruma evrakları teslim eder etmez çalıştığın kuruma istifa dilekçeni vermen gerekirdi.yeni kazandığın kurumdan tebligat bekleyen herkes sıkıntı yaşıyor süre kısıtlı olduğu için.neyden korkuyorsunuz da önceden dileköe vermiyorsunuz anlamak çok zor.
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