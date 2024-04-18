Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 09:21
Sandık Kurulu Ücreti

Arkadaşlar sandık başkanı ve memur üye olarak görev alanların ücretleri ne zaman hesaplara yatacak bilgisi olan var mı ?


Yamyamav
Memur
18 Nisan 2024 09:33

İlin ysk arayın. Orası bilgi veriyor. İlden ile değişiyor. Yatan yerler var. Bizimki 15 Mayıs dedi


kutalmışkagan
Aday Memur
18 Nisan 2024 09:44

teşekkür ederim

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