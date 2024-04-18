Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 09:36
Destek personeli ( temizlik) aynı zamanda şoförlük yapabilirmi?

Merhaba arkadaşlar üniversite kurumunda 5 aydır destek personeli (temizlik) olarak çalışmaktayim. Geçen hafta aynı zamanda şoförlük yapmam istendi. Yetki vs çıkaracaklar. İşten ayrılan memur olduğu için. Ben hem temizlik hemde şoförlük yapmam uygun mu ? Ve 5 aydır 4/b çalıştığım yerde 4/b şoförlük kadrosuna alabilirler mi beni? Nasıl bir yol izlemem gerekli pek bir bilgim yok. Mevzuatta biraz karışıktı. Tam çözemedim deneyimi yada bilgisi olan varsa destek olabilirse sevinirim.


koftekmek
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:00

4B Destek Personeli kurum içerisinde eksik olan işlerde ya da pozisyonlarda ilgili şartları taşıması kapsamında amir tarafından istenildiği gibi kaydırılabilir ve çalıştırılabilir, şoför ve temizlik ayrı alım istihdamı olarak yapılsa da siz şoförün niteliklerini taşıyorsanız dosyanıza bu belgeleri koyacaklardır ve bir de ihtiyaç halinde bu görevi yapabilirim diye imzanızı alacaklardır yaparsınız yani, kanunda da yeri var her türlü yeri ve zaten destek personeli demek tam olarak bu.


koftekmek
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:02

ilk 3 yıl boyunca 4b kanunları gereği hiç bir şekilde ünvan değiştiremezsin yazmayı unutmuşum onu.

koftekmek, 1 saat önce

4B Destek Personeli kurum içerisinde eksik olan işlerde ya da pozisyonlarda ilgili şartları taşıması kapsamında amir tarafından istenildiği gibi kaydırılabilir ve çalıştırılabilir, şoför ve temizlik ayrı alım istihdamı olarak yapılsa da siz şoförün niteliklerini taşıyorsanız dosyanıza bu belgeleri koyacaklardır ve bir de ihtiyaç halinde bu görevi yapabilirim diye imzanızı alacaklardır yaparsınız yani, kanunda da yeri var her türlü yeri ve zaten destek personeli demek tam olarak bu.

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