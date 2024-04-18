Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 09:50
İdari soruşturma sürecini nasıl takip edebilirim

Egm de idari soruşturma kapsamında ifadem alındı. Trafik cezası sebebi ile ceza yazılan şahsın muhakkik tanıdığı olduğunu düşünüyorum nasıl bir yol izlemeliyim birde soruşturma dosyayı ne kadar süre içerisinde hukuk işlerine teslim ediliyor takibini nasıl yapabilirim.


Toros101
Memur
18 Nisan 2024 11:34

Merhaba şef sen şimdi hukuğa gidip sade ve sakin bir şekilde dosya hakkında bilgi almaya çalışacaksın ne koparırsan kar vermiyorlar çünkü sonra baktın bişey yok aşağı in evrak kayıta hukuk işlerine diye bir dilekçe yaz dosya safahatım hakkında bilgi iste ayrıca dosyanı da isteyebilirsiniz. Muhakkik 30 gün süresi var. 15 gün de mazeret toplam 45 günü geçmez. Seni ifadeye çağırmıştır muhakkik, ondan öğrenebilirsin durumu muhakkike sorabilirsin sonra kolluk gözetimde arada kağıt yollar dosya devam ediyor diye. Hukuğa teslim edildikten sonra disiplin kuruluna girmeden sana haber ederler son savunmanı yap diye orada sakın hukukçuların lafına kanma git dosyana bak düzgün savunma ver. Herkes geliyor önceki ifadem geçerlidir diye imzalatıp gönderiyorlar bişey olmaz diye. Birde tanışıyor lar diyorsun kesin kanıt yoksa boşver sen işimi yaptın usul kanun çerçevesinde diye burdan gir sağa sola girersen kanıtlaman lazım

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