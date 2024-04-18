2024 YILI İÇİN ARAZİ TAZMİNATI

Arazi yani 3 aylı kek özel hizmet tazminatı mühendisler için en fazla 5.204,40TL, teknikerler için en fazla 3.469,60TL ve teknisyenler için en fazla 2.024,00TL'dir. En fazla olması için 3 aylık dönemde en az 20 gün arazi görevi olması gerekir.

3 aylık dönemde 20 gün veya daha fazla arazi göreviniz varsa ve mühendis olarak 4304 Lira aldıysanız belirttiğiniz gibi eksik hesaplanmıştır. İdareye başvurarak düzeltilmesini ve eksik ödenen kısmın tamamlanmasını isteyin.

Toplu sözleşme ile günlük oran mühendisler için %3,6, teknikerler için %2,4 ve teknisyenler için %1,4 olarak düzenlenmiştir.