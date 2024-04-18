Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


18 Nisan 2024 10:47
2024 YILI İÇİN ARAZİ TAZMİNATI

Bir kamu kurumunda mühendisim. Çalıştığım kurumda 2024 yılı ilk üç ayı için ödenen arazi tazminatı 4304 TL. 2023 yılı toplu görüşmelerinde arazi tazminatı ile ilgili bir düzenleme olduğunu biliyorum. Bu haliyle eksik yatmış oluyor. Güncel olarak kurumlarınızda yatan arazi tazminatlarını yazar mısınız?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Nisan 2024 11:09

Arazi yani 3 aylı kek özel hizmet tazminatı mühendisler için en fazla 5.204,40TL, teknikerler için en fazla 3.469,60TL ve teknisyenler için en fazla 2.024,00TL'dir. En fazla olması için 3 aylık dönemde en az 20 gün arazi görevi olması gerekir.

3 aylık dönemde 20 gün veya daha fazla arazi göreviniz varsa ve mühendis olarak 4304 Lira aldıysanız belirttiğiniz gibi eksik hesaplanmıştır. İdareye başvurarak düzeltilmesini ve eksik ödenen kısmın tamamlanmasını isteyin.

Toplu sözleşme ile günlük oran mühendisler için %3,6, teknikerler için %2,4 ve teknisyenler için %1,4 olarak düzenlenmiştir.


06handsome06
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:23

Teşekkür ederim. 20 gün için hesaplanan tutar bu. Her şeyin sisteme girilip hesaplandığı bir yerde onu bile düzgün hesaplamıyorlar.

YUSUF YILDIRIM, 3 saat önce

Arazi yani 3 aylı kek özel hizmet tazminatı mühendisler için en fazla 5.204,40TL, teknikerler için en fazla 3.469,60TL ve teknisyenler için en fazla 2.024,00TL'dir. En fazla olması için 3 aylık dönemde en az 20 gün arazi görevi olması gerekir.

3 aylık dönemde 20 gün veya daha fazla arazi göreviniz varsa ve mühendis olarak 4304 Lira aldıysanız belirttiğiniz gibi eksik hesaplanmıştır. İdareye başvurarak düzeltilmesini ve eksik ödenen kısmın tamamlanmasını isteyin.

Toplu sözleşme ile günlük oran mühendisler için %3,6, teknikerler için %2,4 ve teknisyenler için %1,4 olarak düzenlenmiştir.

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