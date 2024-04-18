Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2024 11:16
Ekonomi Düzelecek ve Alım Gücü Artacak

Değerli arkadaşlar ben yeni ekonomi yönetiminin ve Cumhurbaşkanının son 1 yıldaki uygulamalarını çok doğru bulan ve bundan dolayı gelecek adına olumlu olanlardanım.

Bu doğru ve rasyonel politikaların devamı ile birlikte memur ve sabit ücretlilerin alım gücünün ilerleyen dönemde artacağına inanıyorum.

Sizlerin fikirlerini merak ediyorum...


Karizmaunl
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 11:27

Nas var diyerek ekonomiyi çökertenlerden düzeltilmesini beklemek abesle iştigaldir


ornetorenk
Şef
18 Nisan 2024 11:33

Tabi tabi, eminim artacağına.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 11:36

Tek adamlık sistemi değişmeden mümkün değil.


Peyami.safa81
Aday Memur
18 Nisan 2024 11:44

Sövmek yasak o yüzden cevap veremiyorum.


Akademik7224
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 11:49

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ben de doğru bulmuyorum ancak doğru işler yaparsak büyük bir sorun teşkil edeceğini de düşünmüyorum.

Eğer düşük faiz ve yüksek kur politikası devam etseydi hiçbirimiz bu ekonomik yıkımdan sağ çıkamazdık! Enflasyon her yıl %100 ile devam eder bizlerin geliri ise enflasyon oranının yarısını bile takip edemezdi.

İsmi Lazım Deil, 3 saat önce

Tek adamlık sistemi değişmeden mümkün değil.


Akademik7224
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 11:52

Sövecek veya hakaret edecek bir şey yok! Medeni insanlar konuşur ve tartışır, doğrular veya yanlışlar küfrederek ortaya çıkmıyor..!

Peyami.safa81, 2 saat önce

Sövmek yasak o yüzden cevap veremiyorum.


impostor
Şef
18 Nisan 2024 11:58

22 yıldır ayni insan yönetiyor ülkeyi, bir şey olsaydı zaten olurdu. Bu sürenin ilk yarısında onceki iktidarların iyi politikalarinin meyvesini yediler. Diğer yarısında da kendi bildikleri bir şey olmadığı için her şey kötü gitmeye başladı. Hiçbir şey duzelmeyecek ve her şey kötüye gidecek. İktidar arada seyyanen vb gibi aspirin veriyor sadece 1-2 ay rahat ediyoruz, sonra eskiden daha kötüsü. Surda daha 3-4 sene öncesine kadar ortalama bir ev 350-400 bindi şimdi ortalama memur maaşı 35-40 bin oldu. O kadar hızlı para değer kaybediyor ki

Akademik7224, 2 saat önce

Sövecek veya hakaret edecek bir şey yok! Medeni insanlar konuşur ve tartışır, doğrular veya yanlışlar küfrederek ortaya çıkmıyor..!


ExpertE
Genel Müdür
18 Nisan 2024 12:00

Eksi yemelere doymadın,cevaba lüzum yok herkes ekside ne yapacağını şaşırmış şaka gibi başlık..


ExpertE
Genel Müdür
18 Nisan 2024 12:05

Ah hocam sormayın 4 sene önce evler 400 küsürken 650ye ev satmaya çalışan ev sahibini terslemiştim. Hane gelirimiz 20 bin civarıydı sanırım 7-8 kredi kartı gelirdi aidat kira ile de 2 bin giderdi kredi çeksem 6-7 bine girecektim dedim elime ne kalıyor boğuluruz almam bu yüklenmiş fiyata kim alıyorsa alsın. Şimdi ev 6 milyona yakın, mevcut kiracısı 24bin ödüyor kredi çekip alan memur çiftin 2. eviydi ve kendileri lojmanda oturuyordu 6900 kredi ödüyorlar nasıl bir geri dönüş Rabbim kimine yürü ya kulum diyor işte. O dönem ana baba sorduk ama herkesin zor dönemiydi alabilecekken alamadık o girişimde bulunamadık hala içimde yaradır şuanki evime de çok yakın her geçerken bir içim sızlar :)

impostor, 2 saat önce

22 yıldır ayni insan yönetiyor ülkeyi, bir şey olsaydı zaten olurdu. Bu sürenin ilk yarısında onceki iktidarların iyi politikalarinin meyvesini yediler. Diğer yarısında da kendi bildikleri bir şey olmadığı için her şey kötü gitmeye başladı. Hiçbir şey duzelmeyecek ve her şey kötüye gidecek. İktidar arada seyyanen vb gibi aspirin veriyor sadece 1-2 ay rahat ediyoruz, sonra eskiden daha kötüsü. Surda daha 3-4 sene öncesine kadar ortalama bir ev 350-400 bindi şimdi ortalama memur maaşı 35-40 bin oldu. O kadar hızlı para değer kaybediyor ki


Akademik7224
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 12:06

Ama halkta hala bir teveccüh söz konusu bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Son 5 yılımız maalesef berbat geçti hemfikiriz lakin ilerisi için de aynısı olacak deme karamsarlığına katılamıyorum.

impostor, 2 saat önce

22 yıldır ayni insan yönetiyor ülkeyi, bir şey olsaydı zaten olurdu. Bu sürenin ilk yarısında onceki iktidarların iyi politikalarinin meyvesini yediler. Diğer yarısında da kendi bildikleri bir şey olmadığı için her şey kötü gitmeye başladı. Hiçbir şey duzelmeyecek ve her şey kötüye gidecek. İktidar arada seyyanen vb gibi aspirin veriyor sadece 1-2 ay rahat ediyoruz, sonra eskiden daha kötüsü. Surda daha 3-4 sene öncesine kadar ortalama bir ev 350-400 bindi şimdi ortalama memur maaşı 35-40 bin oldu. O kadar hızlı para değer kaybediyor ki


Akademik7224
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 12:09

Eğer Mehmet Şimşek'e ve politikalarına sabredilirse, yapısal reformlar hızla yapılır ve yabancı yatırımcının güveni sağlanırsa en azından 2018-2023 arasındaki enflasyon buhranından ve alım gücünün erimesinden kurtulacağımıza kesin gözüyle bakıyorum. Alım gücü 2013'lere döner mi onu bilemem fakat şu an ki gidişat hiç fena değil ve bizlerin de bu politikalara sabretmesi ve destek vermesi kanaatini taşıyorum...


Devürürüm
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:24

Akademik7224 senin görevinde bu anlıyorum, ama zorlama kardeşim, senin fikrinin zerre kadar hükmünün olmadığını bil diye yazıyorum. at arabasını ferrari gibi gösterme çabasındasın ama boşa kürek çekiyorsun. İyi günler dilerim


Son5yil
Memur
18 Nisan 2024 13:51

Doğru işin 3 ay, yanlış işin 9 ay yürüdüğü süreçte nasıl bu olumlamaya kalkıştınız akıl dışı gerçekten...

Demek istediğimi anladınız ama anlamadığınızı varsayarak açayım; bahse konu enflasyon dizginleme vs. çabası tamamen geçici... Daha önce de çok kez benzer çabalar oldu ama kısa süre sonra yine raydan çıkıldı. Neden mi? Çünkü vatandaşın sırtına binerek ekonomi düzeltilmez. Önce kamudaki israftan başlayacaksın. Kamudaki şatafatın da sonlanmasını hangi üst kademe isterrrrrr?

Akademik7224, 2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ben de doğru bulmuyorum ancak doğru işler yaparsak büyük bir sorun teşkil edeceğini de düşünmüyorum.

Eğer düşük faiz ve yüksek kur politikası devam etseydi hiçbirimiz bu ekonomik yıkımdan sağ çıkamazdık! Enflasyon her yıl %100 ile devam eder bizlerin geliri ise enflasyon oranının yarısını bile takip edemezdi.


Mussa1453
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:56

Merkez Bankası 818 milyar TL zarar da,önce bu parayı kasaya tekrar koyması gerekir...


Akademik7224
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 13:58

Birincisi iftira ediyorsun kardeşim, bilip bilmeden atıp tutmak ne kadar kolay değil mi! Ne göreviymiş bu? :)) Çok güldüm vallahi...

Devürürüm, 43 dk. önce

Akademik7224 senin görevinde bu anlıyorum, ama zorlama kardeşim, senin fikrinin zerre kadar hükmünün olmadığını bil diye yazıyorum. at arabasını ferrari gibi gösterme çabasındasın ama boşa kürek çekiyorsun. İyi günler dilerim


mkarey10
Şef
18 Nisan 2024 14:02

İlk yarısında "önceki iktidarların iyi politikalarının meyvesini yediler" dedin mi gerçekten? Arkadaş o zamanları bilecek yaşta değil sanırım, yorum yapmak için yorum yapıyor sanırım. Kimisi çıkmış "tek adamlık sistemi"ni sorumlu tutmuş, ne alaka desen kuracak cümlesi yok. Akıl tutulması yaşayan bir memur kitlesi var. Ekonomiyi uçurduğu zamanda sanki "helal olsun" diyordunuz da şimdi küresel olarak ekonomik sıkıntı çekilen bir dönemde, pandeminin ve özellikle eyt saçmalığının sıkıntılarını çektiğimiz şu zamanda eleştiriyor haspam!

impostor, 2 saat önce

22 yıldır ayni insan yönetiyor ülkeyi, bir şey olsaydı zaten olurdu. Bu sürenin ilk yarısında onceki iktidarların iyi politikalarinin meyvesini yediler. Diğer yarısında da kendi bildikleri bir şey olmadığı için her şey kötü gitmeye başladı. Hiçbir şey duzelmeyecek ve her şey kötüye gidecek. İktidar arada seyyanen vb gibi aspirin veriyor sadece 1-2 ay rahat ediyoruz, sonra eskiden daha kötüsü. Surda daha 3-4 sene öncesine kadar ortalama bir ev 350-400 bindi şimdi ortalama memur maaşı 35-40 bin oldu. O kadar hızlı para değer kaybediyor ki

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