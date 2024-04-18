Ekonomi Düzelecek ve Alım Gücü Artacak

Değerli arkadaşlar ben yeni ekonomi yönetiminin ve Cumhurbaşkanının son 1 yıldaki uygulamalarını çok doğru bulan ve bundan dolayı gelecek adına olumlu olanlardanım.

Bu doğru ve rasyonel politikaların devamı ile birlikte memur ve sabit ücretlilerin alım gücünün ilerleyen dönemde artacağına inanıyorum.

Sizlerin fikirlerini merak ediyorum...