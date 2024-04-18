Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 11:28
Eş durumdan kaç kez talepte bulunabilirim

Eşim özel sektörde eş durumu dilekçesi vermiştim ocakta dilekçem onaylandı tayinim çıktı ama aile içi bazı problemlerden dolayı sarfinazar dilekçesi verdim ve kabul edildi eylül ayında tekrar aynı ile eş durumu tayin dilekçesi verebilirmiyim ? nasıl bir yol izleyebilirim

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