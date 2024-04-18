Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 11:33
Yazı işleri müdürlüğü sınavından sonra açtığım konu üzerine

Arkadaşlar, yazı işleri müdürlüğü sınav sonucu açıklandıktan sonra sizlerden sınav puanlarınızın olduğu ekran görüntüsünü istemiştim. Konuyla alakalı tarafıma gönderilen sınav sonuçları oldu. Günün sonunda şöyle bir hususun olduğunu fark ettim. Şöyle ki; gerek sınavdan sonra bana dönüş yapan ve liyakatlı olduğuna inandığım kişilerin olması, gerekse de sınav kurulunun seçici davranmasından dolayı mutlak torpil olduğuna ilişkin yazdığım hususları düzeltiyorum. Bu bağlamda; öncelikle, bu sınavda yüksek puan alan, sözlü sınavda başarısız olanların hak arama yoluna gitmelerini bunun için de dava açmaları gerektiğini ve hak aramanın bireysel olması gerektiğine kani oldum.

Velhasıl, sözlü sınav kurulunu töhmet altına bırakma kastıyla yazı yazmadığımın bilinmesini istiyorum.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2024 13:08

Konu çıkış amacını aşması ve bağlamından uzaklaşması nedeniyle konuyu kapatıyorum.

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