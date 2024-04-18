hemşirenin yıllık izni

Merhabalar. 2 sorum olacak. İlki şu; Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yıllık izin için şöyle bir şey yapılmaya başlandı. Örneğin 5gün yıllık izin alan biri 4 gün boşluğu sadece izin önüne alabiliyor, yıllık iznin sonuna bu boşluğu koyamıyor, bu boşluk bölünemiyor da. Bu durumun yasal boyutu nedir? Ne yapılabilir? Böyle olunca 2 günlük boşluk hafta içine gelip aylık çalışma saati artmış oluyor... 2. Sorum ise yıllık izin aldığımızda haftasonları yıllık izinden sayılıyor. Yasal olarak bu yapılamaz normal şartlarda. Bunla alakalı yönetmelik nedir bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Merhabalar. 2 sorum olacak. İlki şu; Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yıllık izin için şöyle bir şey yapılmaya başlandı. Örneğin 5gün yıllık izin alan biri 4 gün boşluğu sadece izin önüne alabiliyor, yıllık iznin sonuna bu boşluğu koyamıyor, bu boşluk bölünemiyor da. Bu durumun yasal boyutu nedir? Ne yapılabilir? Böyle olunca 2 günlük boşluk hafta içine gelip aylık çalışma saati artmış oluyor... 2. Sorum ise yıllık izin aldığımızda haftasonları yıllık izinden sayılıyor. Yasal olarak bu yapılamaz normal şartlarda. Bunla alakalı yönetmelik nedir bilgisi olan yardımcı olabilir mi?