Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Nisan 2024 11:38
hemşirenin yıllık izni
Merhabalar. 2 sorum olacak. İlki şu; Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yıllık izin için şöyle bir şey yapılmaya başlandı. Örneğin 5gün yıllık izin alan biri 4 gün boşluğu sadece izin önüne alabiliyor, yıllık iznin sonuna bu boşluğu koyamıyor, bu boşluk bölünemiyor da. Bu durumun yasal boyutu nedir? Ne yapılabilir? Böyle olunca 2 günlük boşluk hafta içine gelip aylık çalışma saati artmış oluyor... 2. Sorum ise yıllık izin aldığımızda haftasonları yıllık izinden sayılıyor. Yasal olarak bu yapılamaz normal şartlarda. Bunla alakalı yönetmelik nedir bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

lefkeli11
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:35

bunun farkında olduğunuz içi ayrıca sevindim meslekte böyle bilgili akıllı insanların olduğunu bilmek gurur verici. bi çözümü yok bence kafasına göre yapmışlar tam yetkililer siz uyanıklık yapıp farklı yoldan çözmeye çalışın

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